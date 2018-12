"È per te il 13 dicembre". Con queste parole, tratte da una delle sue canzoni più famose, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha deciso di fare gli auguri di compleanno su Instagram alla figlia Teresa Lucia, che oggi compie 20 anni. Proprio a lei il cantante toscano dedicò nel 1998 il brano Per te, composto poco dopo la sua nascita e inserito successivamente nell’album "Lorenzo 1999 - Capo Horn" (LA FOTOGALLERY DEI 52 ANNI DI JOVANOTTI).

Tantissimi i "mi piace"

Ad accompagnare il testo del messaggio sul social network una foto dei due, stretti in un affettuoso abbraccio. Il post ha ricevuto migliaia di commenti in poche ore, raggiungendo più di 105mila "mi piace".

Il tour nelle spiagge

Nei giorni scorsi Jovanotti ha annunciato la sua nuova avventura per il 2019, il Jova Beach Party, un tour sulle spiagge italiane, "più di un concerto, più di una festa un format completamente nuovo, una giornata intera totalmente diversa ogni volta". Una grande festa aperta anche alle famiglie, tra musica, aree ristoro e per bimbi, ombrelloni, una consolle al centro, balli in continuazione e anche tanti ospiti. 15 date dal 6 luglio, partendo da Lignano Sabbiadoro.