Per la prima volta nella storia di Miss Universo la giuria sarà composta solamente da sole donne. Lo ha annunciato l'organizzazione della 67esima edizione del concorso di bellezza, che quest'anno si svolgerà il 17 dicembre a Bangkok, in Thailandia. Secondo quanto scrive Abc News, la giuria sarà composta da imprenditrici, donne d'affari ed esperte del settore. Sulla scia del movimento #MeToo, i cambiamenti a Miss Universo seguono quelli di Miss America, che ha cancellato la prova in costume.

“Ogni membro è una donna motivante”

Tra le giurate ci saranno anche alcune ex Miss Universo, come Bui Simon, vincitrice del titolo nel 1988 e ora ambasciatrice di buona volontà Onu. "Questo nuovo formato - ha spiegato la presidente del concorso, Paula M. Shugart - consentirà alla nostra commissione giudicante di conoscere davvero ognuna delle partecipanti. Ogni membro è una donna motivante che riflette il nostro impegno per migliorare le opportunità delle detentrici del titolo sia a livello personale che professionale per tutto l'anno, oltre ad essere un modello per queste giovani donne che saranno le leader del futuro".