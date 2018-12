Google trends 2018, Meghan Markle regina delle tendenze dell’anno

È di moda Meghan Markle. Perché, nel bene o nel male, in questo 2018 non si è mai smesso di parlare di lei. Non sarà mai regina consorte, ma ogni britannico ha almeno una volta digitato il suo nome nel corso dell’ultimo anno. L’ex attrice americana è infatti la persona più cercata sul Google britannico nel 2018 e supera non solo la regina e Kate Middleton, ma anche la regina e la cognata Kate Middleton, ma anche personalità come Theresa May e Alex Ferguson. Nella classifica mondiale totale dei Google Trends è, invece, all’ottavo posto mentre in Italia è il secondo personaggio femminile dopo Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori.

Meghan Markle trend globale

Tra fughe di assistenti, pancioni, presunte liti con la cognata reale e strappi al protocollo, Meghan Markle è una tendenza globale. Americana, divorziata e lontana dalla chiesa anglicana, la 37enne è riuscita a entrare nel cuore delle persone grazie soprattutto al suo anticonformismo: i suoi look non convenzionali e gli strappi al protocollo fanno sempre notizia.

Protocollo e guardaroba

Le gonne corte e i pantaloni, introdotti negli armadi reali dalla Duchessa di Sussex, sono infatti un esempio della sua volontà di non farsi condizionare dalle regole di corte, alle quali è apparsa da subito insofferente. Come ogni donna della sua età indossa i jeans e sceglie brand low cost e questo la rende più vicina alla gente che apprezza anche le sue gaffe: per il matrimonio dell’amico di famiglia Charlie van Straubenzee, indossava un abito di Club Monaco (da 300 euro) ma mentre salutava la folla e sorrideva divertita, il primo bottoncino della scollatura si è slacciato, lasciando intravedere il suo reggiseno di pizzo nero. Al suo primo viaggio di Stato in Irlanda, nel giugno scorso, arrivò a Dublino in un elegante tubino verde Givenchy e una borsa ancora parzialmente avvolta nel cellophane. Quando è atterrata a Tonga con un vestito rosso di Self Portrait con il cartellino ancora attaccato, il web inneggiava alla duchessa di Sussex: “Una di noi”.

Il matrimonio di Harry e Meghan è il più cercato del 2018

Meghan è a suo agio sul balcone di Kensington Palace al fianco di Sua Maestà come sul palco dei British Fashion Awards, dove si è presentata a sorpresa per premiare Clare Waight Keller, stilista del suo abito nuziale. Il matrimonio di Harry e Meghan è stato tra l’altro il più seguito e cliccato dell’anno, suscitando discussioni su tiare, velo, paggetti e cambi d’abito da un angolo all’altro del mondo.

Meghan ai British Fashion Awards

Sempre ai British Fashion Awards ha scelto di mettere uno smalto nero, contravvenendo così al codice di stile imposto tacitamente ai reali. È noto che la regina preferisca un nude look, o comunque una manicure più sobria, e già in passato si sia scontrata con la passione di Diana per lo smalto rosso.

Un dettaglio certo, ma è comunque l’ennesima dimostrazione di come Meghan rivendichi con forza la propria indipendenza nelle scelte, anche di stile. E questo è sempre di tendenza, non solo nel 2018.

