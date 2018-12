Mel B operata d’urgenza, la reunion delle Spice Girls in ospedale

In attesa del tour che le porterà in giro per il mondo, le Spice Girls si sono ritrovate in ospedale. Emma Bunton, Geri Halliwell e Melanie Chisholm hanno fatto visita a Melanie Brown, per i fan semplicemente Mel B, vittima di un incidente che ha richiesto un intervento chirurgico.

L'incidente

La cantate si è fratturata due costole e ha subito diversi tagli alla mano e al braccio destro. Aveva già postato sui social network un'altra immagine, mentre indossava un tutore e parlava di un intervento chirurgico durato tre ore. Mel B ha ringraziato i medici e le infermiere e ha rassicurato i fan dicendo si essere "in mani super-sicure", scusandosi con quelli che si erano preparati a incontrarla a New York. Era infatti fissato un appuntamento in cui la Spice Girl avrebbe dovuto firmare le copie del suo libro "Brutally Honest". Non è stato possibile, anche perché l'infortunio le impedisce di scrivere.

Le Spice Girls in ospedale

Non sono emersi altri particolari sull'incidente. Nell'immagine postata accanto alle altre Spice, si nota che, oltre al braccio destro, Mel B ha un medicamento alla gamba sinistra. La clip è accompagnata da un breve messaggio: "Quando le tue amichette si presentano all'ospedale con risate e tanto amore. Adoro le mie Spice Girls". In ospedale non c'è Victoria Beckham, che non farà parte neppure del tour del 2019.