Un Natale a fumetti

Nick Drnaso tramite un’assenza, quella della compagna Sabrina misteriosamente scomparsa, racconta l’America dei nostri giorni, figlia dell’undici settembre e passata per due guerre nel nome della lotta al terrore. Una storia fra fake news, teorie cospirazioniste e paranoie. La graphic novel è stata finalista del prestigioso premio letterario Man Booker Prize.

Sabrina. Coconino Press – Fandango. 23 euro

Da regalare a chi ama sempre e comunque gli Stati Uniti

Macerie Prime

Per Natale Bao pubblica in un unico cofanetto i due volumi dell’opera ultima di Zerocalcare: Macerie prime e Macerie prime due mesi dopo. Un racconto complesso e personale in cui l’autore romano affronta le difficoltà dei trentenni fra turbolenze lavorative e delusioni private. Per i più esigenti c’è anche l’edizione limitata con copertina variant creata per Lucca Comics.

Cofanetto Macerie Prime Bao Publishing. 34/35 euro

Da regalare a chi deve ancora scegliere la sua strada

La Moda si veste di nero

Il mondo perfetto della top model Stella inizia a crollare quando un giorno le persone attorno a lei cominciano a morire. “Volevo che facesse paura” dice il suo autore Alessandro Baronciani in una graphic novel che riflette sull’immagine ai tempi dei social usando il bianco e nero come una lama. Non mancano veri e propri effetti speciali con inserti cartografici.

Negativa. Bao Publishing. 21 euro

Da regalare a chi non ha paura degli effetti speciali

Un mito chiamato Tex

Tex. Serve aggiungere altro? A 70 anni dalla nascita del ranger più famoso dei fumetti, la Bonelli pubblica il sontuoso catalogo dell’esposizione in corso al Museo della permanente di Milano. Costruito come la mostra, il libro affianca in parallelo la storia d’Italia a quella del personaggio creato da Gianluigi Bonelli e Aurelio “Galep” Galeppini.

Tex, 70 anni di un mito. Sergio Bonelli Editore. 40 euro

Da regalare a chi pensa che il “classico” non stanchi mai

La Storia di un campione

Dalla periferia degradata del ghetto di Rosengard, in Svezia, agli stadi più importanti del mondo. Zlatan di Paolo Castaldi racconta la storia di Ibrahimovic come un reportage. L'autore si è recato sul campo dove crebbe il campione narrando poi con flashback le prime fasi della sua carriera.

Zlatan, un viaggio dove comincia il mito. Feltrinelli Comics. 16 euro

Da regalare a chi ama le grandi storie di calcio

Fra palco e fumetto

Cinque anni di chiacchiere su musica indipendente e fumetto. E’ l’originale sfida di Paco Roca che con Il bivio racconta la sua ricerca frutto di anni di confronto con José Manuel Casañ, esponente della band spagnola Seguridad Social. Un faccia a faccia sull’arte e sul processo creativo.

Il Bivio. Tunuè. 20 euro

Da regalare a chi ama l’arte e non la mette da parte

Una generazione mai comoda

Dal web al libro con l’esordio di Coma Empirico, al secolo Gabriele Villani, 28enne disegnatore e musicista Tarantino che nel suo Tutta la notte del mondo racconta il disagio e le paure di adolescenti e giovani adulti. Non mancano una luna e un gatto parlanti.

Coma Empirico - Tutta la notte del mondo. Beccogiallo. 15 euro

Da regalare a chi ha vent’anni o vuole tornare un po’ giovane

Un cenone con Spiderman (e Hulk, Capitan America, ecc..ecc…)

Qui l’obiettivo è dichiarato fin dal titolo: Natale con i supereroi. Si tratta di una selezione di grandi storie dei supereroi Marvel scritte appositamente per le feste di Natale dal 1976 ad oggi. Fra gli autori non manca il grandissimo e compianto Stan Lee.

Jim Starlin, John Byrne, Stan Lee, Sara Pichelli, AA.VV. Natale con i super eroi. Panini Comics. 25 euro

Da regalare a chi: Boom! Gulp! Sbaaam! Stump! (ci siamo capiti)

Una Tokyo "pettinata"

Il fumettista Tuono Pettinato e Dario Moccia ci portano a Tokyo con Big in Japan. Un ritmo rock fin dal titolo per questa strana e divertente guida fra distributori automatici di ravioli e camere d'albergo claustrofobiche.

Big in Japan. Rizzoli Lizard. 18 euro

Da regalare a chi ama le guide alternative

Il buio di Stefano Cucchi

Il tema non è assolutamente natalizio, anzi, ma Il buio affida al disegno i ritmi serrati del reportage giornalistico la storia della morte di Stefano Cucchi fino agli ultimi sviluppi processuali. "Un buio durato nove anni" scrive nella prefazione la sorella di Ilaria, Stefano, che in questi anni ha portato avanti la battaglia per arrivare alla verità sulla morte del fratello dopo l'arresto.

Il Buio, la lunga notte di Stefano Cucchi. Round Robin. 15 euro

Da regalare a chi è sempre alla ricerca della verità

