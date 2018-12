Orlando Bloom all'asta. Se lo aggiudica Katy Perry per 50mila dollari

Orlando Bloom ha messo in palio una cena: chi offre di più per aggiudicarsi la sua compagnia? Katy Perry. Sì, la sua compagna. La cantante ha sborsato 50mila dollari. Non certo un sacrificio enorme per lei, che quest'anno ha incassato la bellezza di 83 milioni di dollari.

L'asta di beneficenza

Bloom si era messo all'asta per l'evento di beneficenza "One love Malibu Benefit Show", organizzato per raccogliere fondi per le vittime degli incendi che hanno devastato la California. Diverse star di Hollywood si sono sentite toccate in prima persona, anche perché alcune delle loro abitazioni sono state lambite dalle fiamme. Chiaramente i fondi non andranno ad attori e musicisti, ma a sostegno della comunità.

Galeotta fu la gelosia

Katy Perry ha preferito staccare un assegno piuttosto che vedere il compagno in compagnia di un'altra donna. A muovere la cantante sarebbe stata proprio la gelosia: il premio consisteva in una cena e un giro in moto con Bloom. E proprio immaginare altre braccia avvinghiate all'attore mentre sfreccia su due ruote ha convinto Perry: "Vuol dire che quando sarete sulla moto con lui lo abbraccerete in una maniera che non mi farà piacere per niente", ha affermato la cantante. Una ragazza di nome Laura aveva già offerto 20mila dollari, ma il rilancio di Perry non ha ammesso repliche: "Laura, mi dispiace, ma Orlando me lo prendo io per 50mila dollari".

La storia tra Katy Perry e Orlando Bloom

Katy Perry, 33 anni, e Orlando Bloom, 41, fanno coppia fissa dal 2016. In mezzo, però, c'è stato un periodo di separazione, ricucita durante un viaggio a Roma. Evidentemente la cantante non vuole lasciare la minima via di fuga a Bloom: i due sono infatti molto impegnati nei loro progetti lavorativi. Perry, in particolare, sta continuando il suo lungo tour. Un impegno notevole, che le ha però permesso di issarsi in vetta alla classifica di Forbes delle cantanti più pagate del 2018.