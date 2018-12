È di moda il Calendario Pirelli. E nell’anno del #metoo The Cal 2019 abbandona l'immagine della donna Pin Up per valorizzare l'impegno, le sfide e i successi femminili (FOTO).

È il 2019 e l’inclusività è diventata, ormai e per fortuna, un messaggio da ricordare ogni giorno. The Cal 2019 lo fa ritraendo le super top Laetitia Casta e Gigi Hadid in momenti di vita quotidiana e spettinate, mostrando la passione dell’attrice Julia Garner nei panni di fotografa, e raccontando la storia di Misty Copeland, prima ballerina dell’American Ballet Theatre, che, settimana dopo settimana, vuole ricordare di non smettere mai di inseguire i nostri sogni anche quando ti dicono che sei sbagliata. Il suo corpo che tanti giudicavano troppo muscoloso per danzare entrerà nella storia delle Cal Girl più belle di sempre.

Queste sono le storie che racconta la 46/a edizione del Calendario Pirelli, scattato da Albert Watson tra Miami e New York e presentato a Milano. Quaranta fotografie a colori e in bianco e nero, quasi dei 'fermi immagine', perché' l'intenzione di Watson era quella di raccontare in 4 piccoli film, interpretati da Gigi Hadid affiancata da Alexander Wang, Julia Garner, Misty Copeland con Calvin Royal III e Laetitia Casta insieme a Sergei Polunin, le vite di 4 donne impegnate a raggiungere i propri obiettivi, inseguire sogni e passioni, con impegno, coraggio e sfidando a volte se stesse guardando al futuro.

“Non volevo prendere super modelle, metterle in una spiaggia esotica e fotografarle con il topless. Il calendario con le 'pin up' mi sembra un genere già superato, ho voluto esplorare qualcosa di diverso, fare del calendario Pirelli che ha una storia iconica l'oggetto estetico e cinematografico e raccontare storie che generassero a loro volta foto iconiche" racconta il fotografo scozzese da oltre 100 copertine.

Ecco allora le quattro protagoniste e le loro storie:

Gigi Hadid

Onnipresente sulle passerelle e contesa da stilisti ed editor di moda, influencer per circa 45 milioni di persone che la seguono su Instagram, classe 1995, da almeno tre anni è una delle top model più richieste al mondo. Nel suo personaggio è malinconica, bellissima, rinchiusa in una torre di vetro, solitaria e un po' triste, con lo stilista Alexander Wang come unico amico e confidente.

Laetitia Casta

Modella e attrice francese, classe 1978, un'allure parigina che la rende unica. Tre figli, altrettante relazioni (ora è sposata con Louis Garrel dal 2017), nel suo tempo libero si dedica alla scultura. Albert Watson l'ha vista per il suo film come un'artista, una pittrice che con il suo compagno, il ballerino Sergei Polunin, sogna il successo professionale. Sono sue le foto più sexy del calendario.

Julia Garner

L'attrice americana, biondissima, 24 anni, in grande ascesa, interpreta una giovane fotografa botanica che sogna di realizzare mostre di successo. Gli scatti con lei, realizzati in un giardino tropicale a Miami, ritoccati al tungsteno, la illuminano come una diva della Hollywood degli Anni '30.

Misty Copeland

Classe 1982, ballerina dell'American Ballet, ultima di sei figli, cresciuta senza il padre, è stata la prima donna afro americana ad entrare nella prestigiosa istituzione di danza. "Nella vita - dice - ho già vissuto il sogno di essere arrivata dove sono, anzi ben oltre la mia stessa immaginazione". Nel calendario interpreta se stessa, una ballerina prodigiosa che vuole diventare una étoile. Il suo partner è Calvin Royal III. "C'è un messaggio simbolico: le donne si fanno sentire, siamo importanti e abbiamo cose da dire importanti - sottolinea Misty -. E abbiamo uomini accanto che ci sostengono in questo".

