X Factor 2018, Liam Payne e Jonas Blue: le regole di un "Teen idol"

È di moda essere un Teen Idol. Rivoluzionari, ma senza slogan, tecnologici, ma con naturalezza, i cantanti amati dai Millennials sono in prima fila alle sfilate, lanciati come influencer, popolarissimi su Instagram e diventano subito un brand. Come Liam Payne e Jonas Blue, ospiti internazionali del sesto live di X Factor 2018 (LA PUNTATA IN 4 MINUTI).

L’ hit-maker del momento e l’ex One Direction hanno presentato in esclusiva per la prima volta in Italia il singolo Polaroid che sta scalando le classifiche di tutto il mondo. Per l’occasione il palco di #XF12 si è trasformato in un gioco di immagini e luci che riproduceva gli scenari del videoclip originale del brano, ma per loro, come per tutti i Teen Idol, anche il look è un elemento fondamentale da considerare.

Di primo impatto il loro abbigliamento ricorda quello degli studenti dei college americani fatto di jeans, sneakers e berretto, in un mix di tendenza e normalità. I comandamenti dell’immagine degli idoli delle teenager sono: jeans, nero totale, pelle, cappellino, camicie a scacchi, T-shirt. Ma il vero tratto distintivo è la taglia, rigorosamente slim fit.

Non a caso sul palco di X Factor Jonas Blue indossava un giubbotto bomber blu stile capitano della squadra di football, maglietta bianca e jeans neri attillatissimi. Anche Liam Payne portava lo stesso tipo di pantaloni e una maglietta a maniche corte nera. L’ispirazione di moda è il marchio francese Yves Saint Laurent che, sotto la guida creativa di Hedi Slimane, ha rivoluzionato il brand proponendo tendenze per giovanissimi rockers fatta di giacche e jeans seconda pelle.

Liam viene spesso citato dalle riviste per la sua passione per la moda e il suo look – sul palco e non – segue i trend del momento. L’ex One Direction è d’altra parte una presenza fissa nelle prime file delle sfilate di moda. A gennaio era nel front row di Fendi, seduto accanto a Damiano David, il cantante dei Maneskin. A settembre è stato ospite d’onore della sfilata di Dolce & Gabbana e sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto nella quale abbraccia Giorgio Armani.

Anche Jonas Blue ha un rapporto molto stretto con la moda, il suo capo irrinunciabile è il bomber (ne ha più di 40) perché “le giacche sono noiose”: “Il bomber è comodo per quando faccio il DJ ma anche glamour per un red carpet” ha spiegato. I suoi preferiti sono quelli di Givenchy che abbina a T-shirt di Acne e jeans. La seconda passione di Jonas Blue sono le scarpe da ginnastica: ha oltre 100 paia di Nike Jordans. E la divisa del Teen Idol è completa.

