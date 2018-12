Ennio Fantastichini è morto a Napoli, l'attore aveva 63 anni

È morto a Napoli Ennio Fantastichini. Il popolare attore italiano aveva 63 anni. Da tempo malato, era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Federico II. È stato stroncato da una grave emorragia cerebrale conseguenza di una leucemia acuta.

“La mia mina vagante se n’è andata”

Tanti i messaggi commossi dal mondo del cinema, e non solo. "La mia mina vagante se n'è andata. L'ho amato, lo amo, lo amerò sempre. Il cinema ha perso un grande attore .. Io ho perso tante cose: un amico… un fratello..". Questo, su Twitter, l’addio di Ferzan Ozpetek all’attore che, nel 2007, aveva recitato in “Saturno Contro”. Il regista lo aveva diretto ancora nel 2010 in “Mine vaganti”, film grazie al quale Fantastichini ha vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista.