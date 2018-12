I Coldplay presentano il loro gruppo "alter ego", i Los Unidades

I Coldplay tornano sulla scena con un nuovo nome e un nuovo singolo. La loro casa discografica, la Parlophone Records, aveva lanciato nelle scorse ore un nuovo presunto gruppo chiamato "Los Unidades". Questi, però, non sarebbero altro che la band britannica guidata da Chris Martin. I Los Unidades (Coldplay), dopo gli indizi rilasciati dalla loro casa discografica, hanno quindi annunciato sulla propria pagina ufficiale Twitter il nuovo singolo, intitolato "E-Lo", in collaborazione con Pharrell Williams.

Gli indizi della Parlophone Records

La Parlophone Records, nelle ore precedenti all'annuncio, aveva alimentato su Twitter il mistero su questo nuovo gruppo chiamato "Los Unidades". In realtà, gli indizi che dietro questa band si celassero i Coldplay erano diversi. Nel tweet, infatti, compariva un'immagine con 4 figure, tante quanti sono i componenti dei Coldplay. L'altro indizio era una scritta in bassa a destra rispetto alla foto pubblicata: "Y02LPAC81ODL", ovvero l'anagramma di COLDPLAY 2018. Senza contare che il marchio del nome del presunta nuova band, i Los Unidades, è di proprietà dei Coldplay.

Il festival del 2 dicembre



Il nuovo singolo, che anticipa "Global Citizen EP 1", un ep di 4 canzoni in uscita il 30 novembre per Parlophone Records, fa parte di un nuovo progetto a favore del Global Citizen Festival: Mandela 100, a Johannesburg il 2 dicembre per ricordare il centenario della nascita del leader sudafricano. E sarà proprio Chris Martin a curare l'evento. Nel nuovo disco, compaiono, oltre ai Los Unidades (in tre brani), anche Stormzy, David Guetta, Stargate, Cassper Nyovest, Wizkid, Tiwa Savage, Jess Kent e Danny Ocean. Il ricavato della vendita verrà devoluto alle organizzazioni che si occupano di porre fine allo stato di estrema povertà, così come alla lotta per la parità dei sessi, per la formazione scolastica, per l'acqua e per l'igiene. Sul palco dei festival del 2 dicembre saliranno anche Beyoncè, Jay-Z, Cassper Nyovest, D'banj, Ed Sheeran, Eddie Vedder, Femi Kuti, Pharrell Williams, Sho Madjozi, Tiwa Savage, Usher e Wizkid.