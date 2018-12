È di moda la ballerina. E le scarpe piatte ora sfidano gli stiletti anche sul web. L'ultimo update degli emoji sul sistema operativo iOS 12.1 Apple permette di scegliere una "ballerina" blu, non più solo sneakers o décolleté tacco 12 rosso fiamma.

Nelle emoji l'evoluzione della moda

Gli emoji, i cui primi 176 esemplari creati nel 1999 dal designer giapponese Shigetaka Kurita sono da due anni nelle collezioni del MoMA, sono governati dall'Unicode Consortium, una no-profit nata con la missione di sviluppare e promuovere l'internazionalizzazione degli standard e dei dati del software. Con il progresso dell'informatica hanno continuato ad evolversi per adeguarsi alle trasformazioni della società (per esempio nel 2015 con l'introduzione delle faccine e delle mani con diversi colori della pelle) e ora della moda.

Non più solo sneakers unisex o tacchi

Prima dell'ultimo aggiornamento le opzioni per le scarpe da donna erano, oltre alla sneaker unisex e allo stiletto rosso, un sandalo e uno stivale entrambi col tacco. Poi la svolta con l’introduzione delle scarpe basse. "Quando le abbiamo disegnate pensavamo che avrebbero attratto le donne", ha detto alla rivista Atlantic Florie Hutchinson, la PR di Palo Alto in California che un anno fa ha lanciato la campagna: "Poi, anche sull’onda del MeToo, abbiamo capito che il loro successo era sintomo di un cambiamento più grande".

La capsule di Manolo Blahnik

Mai più fashion victims dunque, almeno sul web, proprio nel momento in cui Manolo Blahnik, il re dello stiletto, sta lanciando la "capsule collection" di tacchi a spillo disegnata per celebrare il decimo anniversario della Hangisi, la scarpa ispirata da una mostra di ritratti di Giovanni Boldini a Palermo in cui nel 2008 Carrie Bradshaw di Sex and the City accettò la proposta di matrimonio di Mr. Big.

Calano le vendite dei tacchi

Secondo il Wall Street Journal, quella tra tacchi e pianelle è una battaglia addirittura concettuale che riflette la consapevolezza delle donne che per essere elegante una calzatura non deve necessariamente far soffrire. Negli Usa si è registrato un calo dell'11% delle vendite dei tacchi alti e un corrispettivo aumento di opzioni "piatte" altrettanto chic, dalle "Slash" di Balenciaga alle Le Monde Beryl che agli stessi prezzi delle Manolo con una strizzata d'occhio alle "furlane" veneziane, permettono di completare senza problemi l'obiettivo quotidiano dei diecimila passi imposto per stare in forma.

