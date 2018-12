Topolino, il migliore

90 anni di Topolino. Siamo tutti cresciuti, alcuni anche invecchiati, leggendo le avventure del topo più famoso del mondo. L’unico che non invecchia mai è proprio lui. Nella copertina del numero speciale che la Panini Comics gli dedica, lo vediamo nelle sue due versioni: a sinistra ispirata allo storico cartone “Steamboat Willie”, così si intitolava quel primo episodio in cui il nostro eroe appariva fischiettante e allegro alla guida di un ferry boat il 18 novembre del 1928. Già leader, già capitano fin dalla prima apparizione. La seconda parte della copertina lo ritrae ai giorni nostri: giacchetta destrutturata, pantaloni skinny e il sorriso sornione. Sullo sfondo le decine di lingue diverse in cui è tradotto il nome di Topolino: dal cinese Milaoshu al lituano Peliukas Mikis. Di rughe, sia chiaro, neanche una traccia.

Le 162 pagine dell’albo 3286 sono la celebrazione e il tributo al capostipite degli eroi Disney. Si parte dagli auguri di Silvia Ziche alla storia “Topolino e l’avventura su misura” affidata ( vi piace vincere facile) alla sceneggiatura di Francesco Artibani e ai disegni di Lorenzo Pastrovicchio, in cui un Topolino e Pippo delle origini, accompagnati dagli inossidabili investigatori Manetta e Basettoni devono fronteggiare il terribile raggio R messo a punto da Gambadilegno. Un’avventura che incrocia anche il mondo dei paperi con Paperino come guest star.

Ma l’omaggio è di tutti i migliori sceneggiatori e disegnatori del mondo Disney: si prosegue con il duo Cavazzano-Artibani e i colori di Giorgio Cangiano (vi piace vincere facilissimo). E poi Marco Gervasio, Franzò e Vitaliano, Sisti e De Vita in un omaggio continuo nei tratti e nelle storie anche alle declinazioni e agli stili – tutti made in Italy – per il nostro eroe. Il tutto intervallato da rubriche, quiz con domande per veri intenditori: dall’anno in cui Topolino smise le “braghette” alle citazioni nelle grandi hit pop-rock.

Al numero speciale è allegata anche una miniatura di plastica color oro con rappresentato il primo Topolino. Un numero da leggere tutto d’un fiato e con un pizzico di nostalgia per questo piccolo-grande topo che negli anni ha fatto molto più che intrattenerci ma ci ha insegnato, fin da bambini, gli ideali di giustizia e onestà.

Perché passano gli anni ma Topolino è, e sempre sarà, il migliore fra tutti noi.

Per saperne di più seguite il gruppo Facebook di Fumettopolis, se avete eventi e appuntamenti fumettosi da segnalare, scrivetemi a roberto.palladino@skytv.it