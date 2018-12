Torna Vasco Rossi, "La verità" è il nuovo singolo: VIDEO

Vasco torna con un nuovo brano. Esce in radio e in digitale il 16 novembre, e in vinile dal 23, “La Verità”. Una “Verità” che spazza via tutte le altre. Il Blasco, dopo mesi di indizi lasciati qua e là sui social, ha finalmente "liberato" la sua ultima creatura, spiazzando tutti: il nuovo brano, quello "filosofico" che aveva annunciato già qualche mese fa, non si intitola Tempi Moderni come in tanti avevano annunciato.

Ed è subito Vasco

“La Verità” è un ritorno a casa, è un sapore familiare, è la comfort zone che dividi con l'amico di sempre. E' il Vasco che ti aspetti, con quella sua voce roca, pastosa, che sembra tornata a nuova forza.

Il brano è stato scritto con Roberto Casini (il batterista della prima band ufficiale che poi Vasco battezzò Steve Rogers band) già complice di canzoni come "Va bene, va bene così", "Gabri" e dei più recenti "Eh, già” e "Sono innocente", con gli arrangiamenti di Celso Valli, che da decenni collabora con il Komandante.

Contro le fake news

Tre minuti e mezzo di provocazioni, di metafore esagerate, volutamente forzate per rispondere al clima di confusione e di isteria che caratterizza questi tempi. La verità contro le fake news che impazzano (quelle di cui anche lui è stato vittima, anche qualche giorno fa, con la diffusione di una finta mail in cui attaccava Matteo Salvini per aver cantato Albachiara in tv), contro i social, contro la propaganda imperante.

"La verità arriva quando vuole, la verità non ha bisogno mai di scuse, la verità è fatale, la verità è che tutti possono sbagliare, devi sapere da che parte stare, la verità fa male", canta il Blasco che scoperchia il vaso di pandora delle menzogne e delle false credenze: "Tutti pronti a crederci al primo che lo sa, per continuare a chiederci dov'è, com’è che si veste, quanto costa, che cos'è, che faccia ha?".