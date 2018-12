X Factor 2018, con i Sofi Tukker ai Live è stile di coppia

È di moda lo stile di coppia. Qualcosa nell’abbigliamento di lui che ricorda quello di lei, un dettaglio in comune, outfit cromaticamente coordinati: quando non solo il look è giusto, ma è moltiplicato per due, l’effetto è esponenziale. Basta guardare i Sofi Tukker, il duo electro dance ospite del terzo Live di X Factor 2018 (LO SPECIALE - LA PUNTATA IN 4 MINUTI).

L’incontro tra gli opposti

Opposti per personalità, sono perfettamente complementari nel sound e nel look e sta anche in questo la chiave del loro successo. Sophie Hawley-Weld ha il passaporto Usa ma è nata in Germania, ha grandi occhi azzurri e capelli castani, ama la poesia brasiliana e da bambina sognava di fare la ballerina. Fosse per lei indosserebbe solo sneakers. Tucker Halpern è 100% americano, tatuatissimo, ex-promessa dell’NBA fermato da un grave infortunio che ha posto fine alla sua carriera sportiva ma ha dato inizio a quella musicale. Essendo molto alto, quando gli regalano delle giacche che gli stanno piccole le regala a Sophie.

Stile e contrasti

Un connubio decisamente inusuale, ma il loro incontro, avvenuto quasi per caso, ha trasformato due personalità opposte nella band che ha scalato le classifiche internazionali. Si sono conosciuti in un locale nel 2013 quando entrambi frequentavano la Brown University: Tucker, che aveva appena smesso di giocare a basket a causa di una malattia, faceva il dj, Sophie cantava in un gruppo che eseguiva brani Bossa Nova, un genere nato in Brasile alla fine degli anni '50, che trae origine dal samba. Lui rimase subito colpito da quello stile ma le propose di reinterpretarlo per renderlo più vicino al suo. Cinque anni dopo, miscelando la cassa in 4 della musica house con i versi del poeta brasiliano Chacal è nato il loro primo singolo, “Drinkee” che ha totalizzato 45 milioni di ascolti su Spotify ed è stato nominato per un Grammy Award come "Best Dance Recording".

Il look per X Factor

La loro abilità nel mixare cose apparentemente molto distanti si vede anche nei look che adottano sul palco. All’X Factor Arena, durante il live del talent show di Sky Uno, hanno portato il loro ultimo singolo “Batshit” tratto dall’album di debutto Treehouse. Sophie indossava un completo formato da un paio di pantaloni e un giubbino corto rosa con ricami orientali con sotto una fascia fucsia. Lo stesso colore dei capelli Tucker, che ha scelto anche lui una maglietta fluo e un paio di pantaloni argentati (FOTO).

I Sofi Tukker e la moda

“Il mio stile è spesso dettato semplicemente da quello che mi entra in valigia. Se siamo in tour per lunghi periodi cerco di portare diverse cose che si possano abbinare tra loro”, ha raccontato Tucker in un’intervista, anche se la band non nega che il look sia una parte fondamentale da considerare quando si sale sul palco: “Gli abiti per un’esibizione sono come un’uniforme e quando li indosso mi sento pronta per lo show”, ha raccontato Sophie. I Sofi Tukker si sono esibiti più volte live anche durante alcuni fashion show, come alla sfilata del brand Suno a Miami e di Simon Miller a New York.

White trend

Quando si parla di moda, lei ama particolarmente Kenzo, lui Balmain e Sandro. Entrambi hanno una passione per le sneakers e i giubbotti: “Una volta ho comprato una giacca di pelle di un brand francese che però per me era veramente piccola, l’ho data a Sophie e su di lei è diventata un giubbotto oversize!”. Che sia un outfit animalier, jeans o fluo, i loro abiti sono sempre abbinati, ma i Sofi Tukker hanno soprattutto un dettaglio di stile in comune: il loro colore preferito da indossare è il bianco, spesso in total look, dalla maglietta alle scarpe perché “è il colore che espande l’aura”. E così i loro look si fondono e quando i mondi diversi si incontrano comincia la musica.

Per saperne di più seguite il gruppo Facebook di è di moda