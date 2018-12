È un inno alla diversità la nuova collezione Moschino x H&M, disegnata dal direttore creativo della maison italiana Jeremy Scott per il marchio svedese. Per questa capsule collection, disponibile da oggi, 8 novembre, in 240 punti vendita nel mondo e online, lo stilista ha riunito la sua famiglia di amici, cercando di esprimere i concetti di positività e amore. Tra i suoi modelli selezionati per rappresentare i capi ci sono Aquaria, vincitore della stagione 10 di Drag Racing di RuPaul; le gemelle e influencer Aya e Ami; Sakura Bready assistente di Jeremy Scott, Pablo Olea, miglior amico di Jeremy. Gli scatti sono di Marcus Mam.

Le collaborazioni tra bran del lusso e low cost

Scott è l'ultimo di una lunga lista di grandi nomi della moda che hanno collaborato con H&M, tra cui Erdem, Karl Lagerfeld, Jimmy Choo e Balmain. "Ogni volta che creo - spiega il designer - penso ai miei amici. Il lookbook di Moschino x H&M è come una festa che celebra il divertimento, il pop, la creatività e l'energia delle persone e della collezione". Loghi, humour, cultura pop, oro e glamour sono gli ingredienti della collezione: il logo MOSCHINO dorato, le stampe Disney preferite da Jeremy, il logo in collaborazione con MTV. Ogni capo rivela l’energia pop che Scott ha infuso nel brand quando è diventato direttore creativo nel 2013.

I capi della collezione

Tra i capi, un giubbotto biker in pelle nera, uno in denim slavato e anche una giacca corta rossa imbottita. Un bustier in denim o un classico cappotto di pelliccia sintetica che Moschino trasforma in un modello fucsia con catene dorate in stile punk. Scott gioca con il logo di MTV e accompagna quello del brand italiano su maglie e felpe con cappuccio. Il lancio della collezione è stato accompagnato da una campagna scattata dal fotografo di moda Steven Meisel con protagoniste le top model Gigi Hadid, Vittoria Ceretti, Stella Maxwell, Rianne van Rompaey, Soo Joo Park e Imaan Hammam.