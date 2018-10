Halloween, tra costumi da star e idee per travestimenti last minute

È di moda Halloween. Il rito pagano diventato mondano, dagli Stati Uniti è arrivato anche in Europa portando i suoi dolcetti, gli scherzi, ma soprattutto le maschere.

La tradizione prevede visi sanguinolenti, mani mozze e cicatrici ma spesso i costumi vengono rielaborati in chiave glamour con risultati più sexy che spaventosi. Il travestimento perfetto è quindi quello adeguato all’evento al quale si partecipa, per evitare di sentirsi come Bridget Jones quando arriva con body e coda da coniglietta a una festa dove nessuno è mascherato.

La tradizione del 31 ottobre è presa molto seriamente negli Stati Uniti, dove Halloween è un business da 9 miliardi di dollari l’anno e la seconda festa dopo il Natale per giro d’affari. Ed è proprio dai look scelti da attori, modelle e celebrità che partecipano ai party che si svolgono negli Usa che si può trarre ispirazione. Al Casamigos Halloween Party a Beverly Hills era presente la famiglia Gerber al completo con un travestimento da star della musica rock: Rande ha interpretato David Bowie, con l’iconico trucco a saetta, il look di Cindy Crawford ricordava la mitica cantante dei Blondie, mentre Kaia e Presley sembravano usciti da un concerto punk rock, con i loro outfit borchiati, smokey eyes e tatuaggi finti. Alla stessa festa Paris Hilton era vestita da Stregatto in versione sexy. Un classico abito da pilota per George Clooney al Catch Halloween Party sempre a Los Angeles.

Lily-Rose Depp mascherata da domatrice di leoni è stata invece protagonista dei festeggiamenti al V Magazine Halloween Party. Jessica Alba ha convinto l’amica Kelly Sawyer a travestirsi da Wilma Flinstone e Betty Rubble. Kylie Jenner ha svelato il suo costume su Instagram: una sexy farfalla rosa. Quasi irriconoscibile Heidi Klum in versione Jessica Rabbit.

Trendy e attento all’ambiente il travestimento della It-girl Alexa Chung che per il Misshapes Halloween Party di New York si è vestita da sirena 2.0, con una parrucca rosa (e ricrescita incorporata come va di moda adesso), labbra azzurro mare, ombretto verde, gonna effetto olografico, bralette cangiante e borsa di plastica, per sensibilizzare sull’importanza della lotta alla plastica negli Oceani. Niente feste ma un party in famiglia per Cristiano Ronaldo che ha pubblicato una foto con moglie e figli vestiti a tema horror (FOTO).

Tutti travestimenti molto d’effetto, ma a poche ore dalla notte delle streghe, quando anche il tempo per poter ordinare costumi online è scaduto, non resta che recuperare nell’armadio abiti e accessori da rielaborare in chiave Halloween.

Gli elementi principali per il look del 31 ottobre sono: tanto nero, qualche spruzzata di rosso e un po’ di rock mixato a una vena teatrale. Al posto del cappotto, una cappa o una mantella in cui avvolgersi, body con dettagli in pizzo e pantaloni in pelle, gioielli-talismano e tacchi alti.

Il trucco poi fa miracoli: basta un ombretto bordeaux e un rossetto liquido per ricreare sangue e labbra livide. Si diventa zombie con una base di fondotinta più chiara rispetto all’ incarnato e una buona dose di phard per indurire i lineamenti, poi un rossetto nero da abbinare ad uno smokey eye intenso e pauroso. Le cicatrici si ricreano con i tatuaggi temporanei ad acqua. Cipria, labbra rosso fuoco, una passata di piastra sui capelli e un abito nero e si ottiene la maschera di Morticia Addams. Ad Halloween va bene anche il look acqua e sapone: è l’unico giorno in cui anche le occhiaie sono di moda.

Jessica Alba e Alexa Chung