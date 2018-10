Adele è la star dai 30 anni in giù più ricca del Regno Unito

La cantante inglese Adele rimane in testa alla classifica annuale della rivista Heat delle giovani celebrità dai 30 anni in giù più ricche del Regno Unito. L'artista, che ha compiuto 30 anni proprio a maggio scorso, è saldamente in vetta grazie a un patrimonio pari a quasi 150 milioni di sterline (15 in più rispetto al 2017). La lista include tutte le star nate dal 1988 in poi. Al secondo posto c’è un altro big della musica, Ed Sheeran, con 94 milioni di sterline. Terzo l’attore Daniel Radcliffe, reso celebre dall’interpretazione di Harry Potter, con 87 milioni di sterline. Fra i nomi in ascesa, i componenti della band degli 1D, l'attrice Emma Watson e John Boyega, protagonista dell'ultimo episodio della saga di Guerre Stellari.

Il primato di Adele

Per Adele è il terzo anno di fila in vetta alla lista di Heat. Nel 2017, scrive la rivista, ha incassato 9 milioni di sterline dalla vendita di dischi, mentre il tour mondiale conclusosi nell’estate 2017 a Wembley, le è valso ben 42 milioni di sterline.

Kylie Jenner in testa nella classifica mondiale

A livello mondiale, invece, stando sempre alla lista di Heat, a dominare la scena fra le giovani stelle dello spettacolo e dell'intrattenimento è la 21enne Kylie Jenner, sorellastra delle Kardashian e nuovo fenomeno dei reality Usa, il cui conto in banca viene indicato a qualcosa come pari a 688 milioni di sterline, una cifra non lontana dal miliardo di dollari.