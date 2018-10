Cosa fare ad Halloween 2018: gli eventi da non perdere in Italia

Il ponte di Ognissanti si avvicina e sono sempre di più gli appuntamenti tra il 31 ottobre e il 1 novembre che hanno come tema la festa di Halloween, una tradizione anglosassone ormai ben radicata anche nel nostro Paese.

Halloween nei parchi di divertimento

Sono pensate soprattutto per i bambini le iniziative nei maggiori parchi di divertimento italiani. Fino al weekend del 3-4 novembre, a Gardaland c'è Magic Halloween: tra le attrazioni a tema lo spettacolo "Chi ha paura del buio?" e il musical "Horror Hotel". Per i più piccoli, appuntamento con la Halloween Parade, mentre ai più grandi è dedicata la serata del 31 ottobre, con un dj set dalle 19 alle 24. Anche in Romagna il refrain "dolcetto o scherzetto?" farà da padrone nei parchi tematici. A Mirabilandia c'è fino al 4 novembre l'horror festival, arricchito da nuove attrazioni: il LaBRIVinto Stregato, il Ponte dei Ricordi e una Extreme Horror Experience riservata agli adulti (dalle 21 alle 24 di 31 ottobre e 3 novembre). Si vestono a tema anche il family experience park Oltremare di Riccione, tra il 31 ottobre e il 1 novembre, l’Acquario di Cattolica, che propone un percorso di visita entrando nella bocca spalancata di uno squalo, e l’Italia in miniatura di Rimini, con un'invasione zombie il primo novembre: in tutti questi i parchi ingresso gratuito per i bimbi in maschera il 31 ottobre e il 1 novembre, accompagnati da un adulto pagante. Fino all'11 novembre si celebra la festa delle streghe con show e allestimenti a tema anche a Leolandia di Capriate San Gervasio (Bergamo). Qui la sera del 31 ottobre si esibirà Cristina d’Avena cantando le sigle dei cartoon.

Halloween a Roma



Anche a Roma i parchi celebrano la festa anglosassone: lo Zoomarine di Pomezia, con quattro percorsi horror per bambini e uno riservato agli adulti, e il Rainbow Magicland di Valmontone, che fino alla sera del 31 ottobre ospita l'ultima Halloween Horror Nightmare, serata all’insegna del terrore. Tante le feste organizzate nella capitale, che ospiterà anche due concerti di Laura Pausini, il 30 e 31 ottobre al Palalottomatica.

Halloween a Milano

A Milano uno degli appuntamenti clou è la sera del 31 ottobre con la visita guidata "Halloween a Milano": dal patibolo di piazza Vetra ai delitti della Stretta Bagnera, un giro per i luoghi cittadini teatro di tragici eventi o macabre leggende. Un altro evento simile, "Delitti intorno al Duomo", è in programma la stessa sera alle 19 in Piazza della Scala. Il distretto dello shopping CityLife offrirà tutta la settimana laboratori a tema per bambini, mentre molte discoteche milanesi hanno in cartello party in maschera per la notte del 31 ottobre.



Halloween a Napoli

A Napoli, sarà possibile si potrà fare una visita notturna in zattera nella Galleria Borbonica e poi sulla falda acquifera sotterranea della città. La notte è quella giusta anche per una visita guidata alla Tomba di Dracula (secondo una leggenda il terribile conte è sepolto nel complesso di Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova) o per ammirare uno spettacolo teatrale al Museo del Sottosuolo, dedalo di cunicoli sotto piazza Cavour.



Halloween nel resto d'Italia



Come suggerisce il Touring Club, sono tante le feste di Halloween da nord e sud d'Italia, alcune delle quali si celebrano in luoghi in cui le leggende di streghe e fantasmi aleggiano ben prima che la tradizione anglosassone sbarcasse in Italia.

La Liguria e le streghe

A Triora, piccolo borgo dell’entroterra di Imperia che ospita un museo della stregoneria (e dove nel Medioevo le presunte streghe venivano bruciate per davvero) il 31 ottobre e il 1 novembre si celebra Halloween con riti sciamanici e spettacoli pirotecnici.

L'Emilia e i suoi castelli

La notte di Ognissanti anima anche Castelli del Ducato, il circuito di fortezze storiche dell’Emilia: 19 appuntamenti in altrettanti castelli e manieri, tra visite guidate, cene a lume di candela e passeggiate nei sotterranei.

Halloween in Toscana, festa in provincia di Lucca

A Lucca, in concomitanza con Halloween c'è il Lucca Comics & Games, ma la "capitale" toscana dell'horror resta Borgo a Mozzano, piccolo centro celebre per il suo Ponte del Diavolo. Dal 1993 ospita una serie di eventi per Halloween che culminano, la notte del 31 ottobre, in uno show in cui si rivive la leggenda di Lucinda, una nobildonna che sacrificava i propri amanti al Maligno per rimanere giovane e bella in eterno.

Halloween nelle Marche: miss strega e Harry Potter

Diversi eventi sono segnalati nelle Marche: a Corinaldo, borgo medievale nell’entroterra di Ancona, fino al 31 ottobre c'è la festa di Halloween con l'elezione di Miss Strega, mentre a Gradara (Pesaro Urbino), luogo della tragica storia d’amore di Paolo e Francesca è prevista una cena a tema Harry Potter, con la sala di un ristorante locale che per diversi giorni si trasformerà nella hall di Hogwarts. A Fossombrone, invece, torna il gioco di ruolo Zombie Night Game, questa volta in chiave rinascimentale.

Halloween alternativo in Puglia

A Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, si festeggerà invece un Halloween "alternativo", la notte del 1 novembre. La ricorrenza si chiama "Fucacoste e Cocce priatorije" (Falò e teste del purgatorio), che attrae ogni anno migliaia di persone con spettacoli itineranti di giocoleria, mangiafuoco, trampolieri e decine di fuochi ardenti in tutto il paese.