Marzia Bisognin "CutiePie" lascia YouTube

Marzia Bisognin, conosciuta come "CutiePie", una delle star italiane del web con seguito in tutto il mondo, lascia YouTube. Un addio annunciato in un video postato sul suo canale. “Non voglio forzarmi a continuare, sento che è arrivato il momento di provare qualcosa di nuovo nella mia vita”, dice la youtuber nel filmato in inglese.

Su YouTube oltre 7 milioni di follower

Marzia "CutiePie", originaria di Arzignano (Vicenza), ha 26 anni e ha lanciato il suo canale YouTube nel 2012. Occupandosi un po’ di tutto (moda, viaggi, lifestyle) è riuscita a raggiungere i 7,4 milioni di follower su YouTube. Un successo che, a cascata, si è propagato anche sugli altri social: oltre 5 milioni di persone che seguono Marzia su Instagram e quasi 4 milioni di follower su Twitter.

L’annuncio

“Ho bisogno di trovare la mia strada. Perché per molto tempo mi sono sentita come se stessi seguendo quella di qualcun altro, e penso che sia giunto il momento di darmi una possibilità con qualcos’altro”, spiega Marzia su YouTube nel filmato di oltre 8 minuti. Il riferimento è al fidanzato svedese Felix Kjellberg, noto come "PewDiePie". Si tratta di uno degli youtuber più celebri al mondo: nel 2015 lo svedese ha raggiunto 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube e oggi il suo canale vanta circa 67 milioni di iscritti. "Ero entusiasta di Felix - dice Marzia - ma mi sentivo un bluff. Penso che sia fantastico come le persone possano relazionarsi con gli altri online. Ma se permetti che ti tolga la vita, penso che non sia salutare”.