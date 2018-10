Come indossare il bianco anche in inverno

È di moda il bianco anche d’inverno. Di solito è il primo colore che indossiamo quando siamo abbronzati e anche il primo che togliamo dagli armadi con il cambio di stagione ma dagli stilisti e dalle passerelle arriva una tendenza diversa. Dal capospalla agli accessori, il look “total white” è uno dei must have dell’autunno-inverno, proposto da tutte le maison.

Bianchi sono i cappotti di Chanel, Ermanno Scervino, Genny e Elie Saab ma anche gli abiti di Philosophy di Lorenzo Serafini e Giambattista Valli, le tute di Elisabetta Franchi e le borse di Hermès. Ecco quindi come indossarlo:

Con il color cammello

Il bianco si abbina perfettamente a uno dei capi di moda di questo inverno: il cappotto color cammello. In generale quello con il beige è uno degli accostamenti cromatici più sofisticati quindi via libera a mini abiti o a completi composti da pantaloni e maglione candidi da portare con il soprabito cammello. Il modello al quale ispirarsi è la First Lady Melania Trump che in inverno usa spesso cappotti e tailleur bianco gesso accostati con il beige, il blu o il marrone.

Con texture differenti

Una regola vincente quando si sceglie di vestirsi di bianco dalla testa ai piedi è quella di sperimentate abbinamenti di materiali diversi: l’abito lungo in seta con il maglione, gli stivaletti di pelle e il cappotto in lana, il piumino e i pantaloni denim. Tra le icone da copiare per interpretare questa tendenza c’è la regina Rania di Giordania che sceglie spesso capi color latte, soprattutto nelle occasioni più formali e quando va in Parlamento. Tra i suoi abbinamenti preferiti c’è la gonna in velluto a righe longuette, con una camicia bianca e tacchi alti.

Con il nero

Da Coco Chanel in poi, l’accostamento tra il bianco e il nero è un grande classico della moda. Declinato nelle stampe a zig zag, righe strette, larghe, verticali e orizzontali, il binomio tra questi due colori rende particolari i cappotti, gli abiti lunghi e le camicie più classiche. Ogni stagione poi porta con sé una fantasia precisa, e quella dell’inverno 2018 è la stampa zebrata. Tra i capi preferiti della it girl Olivia Palermo c’è proprio una minigonna zebrata che indossa con camicette bon ton.

Con tocchi brillanti

ll bianco in inverno può essere utilizzato anche per le occasioni di festa se abbinato all’argento, a tessuti metallizzati o glitter. Con il look total white basta anche un accessorio di questa tonalità. Da evitare invece l’oro, che dà subito l’idea di outfit natalizio. La top model Gigi Hadid ha indossato di recente un abito in seta avorio in occasione della presentazione del libro del fotografo Russell James.

Con volumi maxi

Un maxi maglione bianco è l’ideale, da abbinare a un paio di skinny jeans a contrasto o da usare come abito, con stivali alti cuissardes. Per ispirarsi basta guardare lo stile della modella e attrice Emily Ratajkowski.

