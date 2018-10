Hobby show 2018, a Roma il salone italiano sulla creatività femminile

Al PalaCavicchi di Roma, fino al 21 ottobre, la seconda delle cinque tappe autunnali di Hobby Show, la fiera dedicata alla creatività manuale femminile con espositori provenienti da tutta Italia. È la 17esima edizione della kermesse nella Capitalee la seconda delle cinque tappe autunnali di Hobby Show (dopo Milano e Roma, le successive saranno in programma a Pescara, Pordenone e Catania), diventato ormai un vero e proprio network. Hobby Show offre la possibilità di fare acquisti negli stand allestiti in fiera, anche delle ultime tendenze presentate dalle aziende leader nel settore dell’hobbistica creativa, di partecipare a corsi e dimostrazioni tecniche e a svariati eventi.

Corsi e workshop aperti a tutti

Il programma di Hobby Show spazia nella creatività femminile in tutte le sue forme, con circa 350 corsi e workshop aperti a tutti organizzati dagli espositori e dalle associazioni presenti: découpage, stamping e scrapbooking, cake design e sugar art, bijoux, patchwork e quilting, macramè, merletto, uncinetto, cucito creativo, aerografia, country painting, shabby, soft painting, spolvero, stencil, tombolo, miniature sono solo alcune delle svariate tecniche e arti decorative che vengono di volta in volta presentate in fiera da persone esperte nel proprio settore. La novità di questa edizione è un’area babyparking, dove lasciare i propri figli in sicurezza mentre si fanno acquisti e si partecipa ai corsi della fiera.

Le tappe successive a Pescara, Pordenone e Catania

Corsi e workshop affiancano la parte espositiva della fiera con decine di stand che offrono articoli e attrezzature per i passatempi e l’hobbistica femminile. Per raggiungere Hobby Show a Roma è previsto un servizio navetta gratuito riservato in partenza ogni mezz’ora dalla stazione “Anagnina” della Linea A della metropolitana capitolina e dalla stazione di Ciampino Fs. Le successive tappe della Fiera sono in programma a Pescara, Pordenone e Catania.