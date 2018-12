I Toto tornano in Italia nel 2019 per i quarant'anni di carriera

I Toto tornano in Italia con il tour che celebra i 40 anni della loro carriera. Il "40 Trips Around The Sun Tour" si arricchisce di nuove date. Tre in tutto quelle italiane: il 3 luglio al Summer Festival di Marostica, in provincia di Vicenza, il 4 luglio a Roma e il 5 al Lucca Summer Festival.

Il tour

I Toto avevano già portato il loro tour celebrativo in Italia nel 2018: si erano, infatti, esibiti sulle note dei loro maggiori successi lo scorso 10 marzo a Milano e il 23 a Bologna. Le tre nuove date si inseriscono nella seconda tranche della tournée, che prenderà il via il 18 giugno da Gavle, in Svezia, per concludersi il 18 luglio a Salem, in Germania. I biglietti per i live di Marostica, Roma e Lucca saranno disponibili dalle 10 di venerdì 12 ottobre su ticketone.it. I punti vendita fisici TicketOne apriranno, invece, le vendite alle 10 di lunedì 15 ottobre.

Leggende della musica

Pochi gruppi musicali hanno lasciato individualmente o collettivamente un'impronta più vasta nella cultura popolare dei membri dei Toto. Singolarmente, i componenti del gruppo possono essere ascoltati in un gran numero di album, che hanno venduto in tutto mezzo miliardo di copie e raccolto oltre 200 nomination ai Grammy Awards. I dischi della band, invece, hanno superato i 40 milioni di vendite, grazie anche ad hit come "Hold the line" e "Africa". I Toto hanno resistito in quarant’anni di carriera a cambi di moda e stili, e hanno annunciato di recente anche l'uscita del cofanetto "All In", prevista per il 30 novembre.