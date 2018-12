Banksy, opera da 1 milione di euro si autodistrugge dopo l’asta. VIDEO

Un’opera che si autodistrugge pochi secondi dopo essere stata battuta all’asta: è l’ultima trovata di Banksy, il celebre street artist di cui non si conosce ancora l’identità. L’opera, il quadro intitolato “Ragazza con palloncino” era stata appena venduta per 1,04 milioni di sterline (circa 1,18 milioni di euro) in un’asta di Sotheby’s a Londra. Ma subito dopo la tela - davanti agli occhi sbigottiti dei presenti - è scivolata dalla cornice per riemergere sotto di essa ridotta a strisce da un tritadocumenti nascosto al suo interno ed azionato in sala probabilmente dallo stesso fantomatico artista britannico.

Banksy "rivendica" su Instagram

Il Guardian non ha dubbi: "Banksy ha fatto quello che potrebbe essere lo scherzo più audace nella storia dell'arte con uno dei suoi lavori più conosciuti", scrive il quotidiano britannico, che pubblica le immagini dell'opera in brandelli - fortunatamente solo per metà - e dei presenti in sala che la guardano a bocca aperta. Banksy, poco dopo ha "rivendicato" la sua azione postando su Instagram un'immagine dell'opera finita nel tritadocumenti e scrivendo “Going, going, gone..”. "Sembra che siamo appena stati Banksy-zzati", ha detto il direttore di Sotheby's Alex Branczik. Non è chiaro, commenta sempre il Guardian, se lo scherzetto aumenterà o meno il valore dell'opera. Intanto, la casa d'aste ha reso noto in un comunicato al Financial Times che l'acquirente è rimasto "sorpreso".