Avril Lavigne è tornata, il nuovo singolo si intitola Head Above Water

Avril Lavigne torna con un nuovo singolo: si intitola "Head Above Water" e preannuncia l'arrivo del suo primo album dal 2013. Un lavoro che segue un periodo particolarmente difficile per la cantante canadese, reduce da una dura battaglia contro il morbo di Lyme e dal divorzio con l'ormai ex marito Chad Kroeger. Lo riporta Nme.

"I peggiori anni della mia vita"

"Questi sono stati i peggiori anni della mia vita - aveva scritto in un post Avril Lavigne -, ho dovuto affrontare battaglie emotive e fisiche. Sono stata in grado di trasformare quelle battaglie in musica e ne sono molto fiera. Ho scritto canzoni nel mio letto e sul divano e le ho incise quasi tutte. Parole e testi sono così legati alla mia esperienza personale che sono venuti fuori senza sforzo". Il suo nuovo singolo, il primo dal 2013, è stato annunciato con un post su Twitter e alcune immagini in anteprima diffuse sempre via social: al centro del testo c'è proprio la battaglia combattuta dalla cantante.

"Head Above Water"

In un ideale ritorno con la testa fuori dall'acqua, "Head Above Water" racconta la sensazione di disfatta vissuta da Avril Lavigne durante la battaglia contro il morbo di Lyme. "Ho pensato di morire, e lo avevo accettato", ha scritto in una dichiarazione che accompagna l'uscita del brano. "La mia mamma si sdraiava nel letto con me e mi teneva. Sentivo come se stessi annegando. Ho pregato 'Dio, aiutami a tenere la testa fuori dall'acqua'. In quel momento si è innescato l'intero processo di scrittura dell'album. È come se fossi incappata in qualcosa. È stata un'esperienza spirituale. Le parole mi scorrevano attraverso da quel punto in poi".