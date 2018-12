Lenny Kravitz, nuovo concerto in Italia

Lenny Kravitz torna in Italia. Dopo il suo concerto nell'Arena di Verona, seguito dalle date di Lucca e Barolo, il cantante ha annunciato le nuove date europee del tour promozionale per "Raise Vibration". Tra queste spunta una tappa italiana: l'11 maggio Kravitz sarà al Mediolanum Forum di Assago.

Le nuove tappe europee

Lenny Kravitz ha inaugurato il tour mondiale partendo dal Messico per poi arrivare nelle arene di tutta Europa. Ora sul suo sito ufficiale sono state aggiunte altre 15 date che toccheranno nuovamente l'Europa, ma anche gli Stati Uniti. Il 14 maggio 2019 Kravitz tornerà in Europa e canterà a Ljubljana (27/4), Skopje (3/5), Sofia (4/5), Ginevra, per poi toccare anche Lione (16/5), Nizza (17/5), Toulouse (19/5) Mannheim (22/5), Hannover (24/5) Parigi (5/6), Bruxelles (6/6). Alcuni rumors danno come possibile anche una seconda data italiana: il 12 maggio il cantante potrebbe esibirsi al Mediolanum Forum di Assago.

Il disco

Con "Raise Vibration" Lenny Kravitz torna alle sonorità dei suoi disci degli anni Novanta, riavvicinandosi a "Let Love Rule" e "Mama Said". L’album è composto da 12 brani, di cui l'artista ha suonato come sempre da solo quasi tutti gli strumenti. Ad accompagnarlo alla chitarra Craig Ross, amico e collaboratore di lunga data, mentre alla tastiera c'è David Baron. I due singoli estratti da “Raise Vibration” sono “It’s Enough”, un brano dedicato al razzismo e alla corruzione politica, e “Low”, un’esplorazione quasi mistica della sua identità passata da sex symbol. Nell’album c’è anche il brano “Johnny Cash”, un tributo al leggendario artista scomparso il 12 settembre del 2003.