David Hockney da record, quadro andrà all'asta per 80 mln di dollari

L'artista britannico 81enne David Hockney vicino a un record storico. Il prossimo novembre, la sua opera “Portrait of an artist (pool with two figures)”, potrebbe diventare il più costoso quadro di un artista vivente mai battuto all'asta.

Dipinto del 1972

La stima per l'opera di Hockney è di 80 milioni di dollari (circa 68,4 milioni di euro), ma come sempre accade in questi casi, si potrebbe arrivare a cifre anche superiori. È quanto spera la casa d'aste Christie's che giudica il dipinto “uno dei grandi capolavori dell'era moderna”. Il quadro, un acrilico su tela, è una delle più riconoscibili opere di Hockney nonché un omaggio al collega e amico statunitense Peter Schlesinger, che Hockney conobbe in California. Terminato nel 1972, il quadro fu esposto una prima volta alla Galleria André Emmerich di New York per poi girare in numerose retrospettive alla Tate Modern, al Centre Pompidou di Parigi e al Met di New York. Prima di essere messo all'asta il 15 novembre a New York, il dipinto sarà esposto a Hong Kong, Londra e Los Angeles.

Il valore dell'opera

L'obiettivo di Christie's è quello di polverizzare il record attualmente detenuto dall'americano Jeff Koons, il cui Balloon Dog in acciaio inossidabile (arancione) è stato venduto nel 2013 per 58 milioni di dollari. L'opera di Hockney potrebbe far molto meglio. "In questo momento, il livello dei prezzi per questo dipinto è fissato sugli 80 milioni di dollari, è lì che lo collochiamo nel contesto della storia del mercato", ha detto alla Bbc Alex Rotter, co-presidente della sezione Arte del Dopoguerra e Contemporanea a Christie's. "Tra 10, 15, 20 anni da oggi – ha aggiunto Rotter – se qualcuno lo vendesse noi lo ricompreremmo sicuramente e lo rivenderemmo per un prezzo ancora superiore”. All'inizio del 2018 un altro dei dipinti dell'artista 81enne è stato battuto per 28,5 milioni di dollari (24 milioni di euro).