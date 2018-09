Justin Timberlake e Jessica Biel a Siena, tra relax e cucina locale

Il tour europeo "Man of the Wood" volge al termine e Justin Timberlake si gode qualche giorno di meritato relax in compagnia di sua moglie, l'attrice Jessica Biel. La coppia è stata avvistata a Siena lunedì 3 settembre, intenta a godersi la buona cucina del posto.

Break a tavola

Come riporta La Nazione, Timberlake e Biel hanno pranzato all'Osteria Le Logge di Siena. Hanno fatto due chiacchiere con i gestori e i camerieri, che poi hanno chiesto loro la foto di rito, postata sul profilo Facebook del ristorante. Camicia, t-shirt e bermuda per lui, vestito e giacca chiari per lei: la coppia è apparsa rilassata, in piena sintonia con l'ambiente.

Relax dopo un anno di impegni

Per Justin Timberlake questo momento di vacanza arriva quasi alla fine di un anno molto intenso, in cui ha portato alla luce il suo ultimo lavoro, "Man of the wood", lanciandone poi il tour dedicato. È stato una delle star che hanno dato lustro al Super Bowl, con un omaggio a Prince. A inizio agosto ha anche annunciato la prossima uscita del suo primo libro, "Hindsight: & All The Thins I Can't See in Front of Me". Timberlake è sposato da 5 anni con Jessica Biel: in occasione del loro anniversario le ha fatto una dedica davvero commovente.