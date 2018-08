Ferragnez, volo privato e abiti top secret: i preparativi delle nozze

Mancano meno di 24 ore all’evento che tutti i fan della fashion blogger più famosa d’Italia e del suo rapper innamorato aspettano. Il matrimonio dei “Ferragnez” - il mix tra i nomi di Chiara Ferragni e Fedez - è alle porte e i preparativi sono agli sgoccioli. Questa mattina è atterrato in Sicilia, regione scelta per la cerimonia, anche il futuro sposo. Il matrimonio si svolgerà domani, sabato 1 settembre, a Noto, in provincia di Siracusa (GUIDA AL MATRIMONIO IN 10 POST).

Volo privato e brandizzato

Come testimoniato da alcune foto condivise su Instagram dai due sposi, Fedez ha viaggiato dall’aeroporto di Milano-Linate all'isola a bordo di un aereo privato di Alitalia. La compagnia ha infatti preparato un servizio esclusivo per la coppia: il brand “Ferragnez” è riportato ovunque, dal biglietto aereo ai gadget di bordo fino al display luminoso, dove sostituisce il nome della destinazione. Un intero gate dell’aeroporto è stato inoltre riservato allo sposo e agli invitati, che inizieranno a raggiungere la località scelta per le nozze durante la giornata di oggi, 31 agosto.

La location

Ad aspettare il futuro marito c’è Chiara Ferragni che, insieme al figlio Leone, si trova già da qualche giorno alla Dimora delle Balze, il luogo scelto per celebrare la cerimonia civile e il ricevimento. Si tratta di una struttura ricettiva immersa nel verde, distante una ventina di chilometri dal centro cittadino, nella quale la coppia soggiornerà insieme ai familiari. La tenuta ottocentesca ha una grande corte quadrangolare che ben si presterebbe al banchetto dei Ferragnez. Altra area che l’influencer e il rapper potrebbero scegliere per il loro ricevimento è la limonaia di 350 metri quadrati della tenuta.

Gli invitati

Anche se la lista degli invitati rimane top secret, si parla di circa 150 ospiti che brinderanno agli sposi per almeno tre giorni di festeggiamenti. L'accoglienza ufficiale sarà questa sera, 31 agosto, per la festa privata che si terrà a Palazzo Nicolaci, in pieno centro a Noto. Sull’edificio sono già comparsi i primi "accorgimenti": un enorme pannello, alto circa 7 metri, ha chiuso alla vista l'interno della Loggia del Mercato, nella parte posteriore del palazzo. Tra i volti noti che parteciperanno: Giusy Ferreri, Bebe Vio, Ilary Blasi e Francesco Totti, il cantante Mika, (che ha pubblicato su Instagram la foto dell'invito tridimensionale assicurando la sua partecipazione), J-Ax e il collega giudice di X Factor Manuel Agnelli. Dagli Stati Uniti dovrebbe arrivare anche l’ereditiera Paris Hilton.

Gli abiti

Ovviamente super top secret è anche il vestito della sposa. Ma su Instagram, Chiara Ferragni ne ha svelato il brand. Sotto una foto con Maria Grazia Chiuri, direttore artistico delle linee femminili di Dior, la 31enne ha scritto: “Mistero svelato, mi vestirò con un abito personalizzato Dior haute couture di Maria Grazia Chiuri. Spero che vi piaccia, Maria Grazia ha davvero creato l'abito dei miei sogni”. Ormai nota è anche la marca dell’abito che ha scelto Fedez: indosserà un Versace.

L’hashtag e i gadget

Con oltre 20 milioni di follower totali su Instagram (lei ne conta 14 milioni, lui più di 6) non poteva certo mancare un hashtag personalizzato per l’evento. Tutti gli invitati che vorranno partecipare con foto e video direttamente dal matrimonio aggiungeranno #TheFerragnez alla fine di ogni post. In questo modo anche tutti i fan potranno assistere quasi in diretta alla grande festa per cui i due hanno scelto di non vendere alcuna esclusiva. Oltre ai social, i due sposi hanno voluto movimentare il loro matrimonio anche con la presenza di due “super mascotte”: si tratta di due costumi che raffigurano in versione “morbida” la fashion blogger e il futuro marito (quella di Chiara Ferragni ha anche una sua pagina Instagram). Anche in questo caso la sponsorizzazione è alle porte: i due “peluche viventi” sono stati forniti dall’azienda italiana produttrice di giocattoli Trudi.