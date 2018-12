Invasione di palco durante il concerto di Beyoncé e Jay-Z

Concerto con sorpresa per Beyoncé e Jay-Z ad Atlanta. Durante l'evento infatti un ragazzo è riuscito a salire sul palco poco dopo l'uscita di scena del duo, impegnato con il tour "On The Run II". Il video dell'invasione di palco è rimbalzato sui social, divenendo presto virale.



L'incidente

Dalle immagini si riesce a notare come il giovane sia riuscito a salire sul palco con molta facilità. Jay-Z e Beyoncé avevano appena terminato di cantare, quando una figura dal pubblico si è issata sulla piattaforma, camminando in maniera molto disinvolta verso il backstage. I ballerini, dopo un primo momento di incertezza, si sono lanciati all'inseguimento dell'uomo, ma subito dopo è stato necessario l'intervento della security.



Il video sui social

Numerosi fan hanno ripreso l'accaduto. In un video è possibile ascoltare le esclamazioni di sorpresa di chi riprende, che avverte gli spettatori della presenza di una rissa sul palco. C'è anche chi, postando il filmato, ha fatto notare come l'uomo si sia introdotto troppo facilmente sul palco. Beyoncé e Jay-Z si sono esibiti sullo stesso palco anche domenica 26 agosto, ma in questo secondo concerto non c'è stato alcun incidente. La coppia continuerà da Atlanta il suo tour americano, che si concluderà a Seattle il 4 ottobre.