Madonna festeggia i suoi 60 anni a Marrakech con un party berbero

Grande party a tema berbero per Madonna. Per festeggiare i suoi 60 anni la cantante americana ha scelto come location Marrakech, in Marocco. Su Instagram ha pubblicato numerosi scatti che la ritraggono in costumi tipici delle popolazioni del deserto e una passeggiata notturna tra le labirintiche vie della Medina.

Look berbero

"Oggi mi metto una torta in testa… e per altri 2 giorni…", si legge nella didascalia che correda la foto scattata prima del suo compleanno. A seguire, emoticon che lasciano immaginare canti e balli, party esclusivi e felicità. Con lei una cinquantina di amici, giunti a Marrakech e riuniti in uno degli indirizzi più esclusivi della medina: il lussuoso riad di Vanessa Branson, sorella del magnate Virgin, Richard Branson. Con la polizia marocchina è impegnata a tenere lontani i giornalisti e i fotografi che stanno pedinando la star.

Beneficenza di compleanno

Come regalo di compleanno Madonna ha lanciato una raccolta fondi per l'associazione Raising Malawi, da lei creata per assistere i bambini del luogo e dove ha incontrato e adottato i figli David e Mercy James.. L'obiettivo della raccolta è di 300 mila dollari. Su Facebook ha scritto in un post: "Per il mio compleanno non potrei avere un regalo più bello del mettere in contatto la mia famiglia mondiale con questo paese magnifico e con dei bambini che hanno bisogno di noi".