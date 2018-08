Beyoncé dedica il suo concerto ad Aretha Franklin

Beyoncé ha dedicato il suo recente concerto di lunedì 13 agosto ad Aretha Franklin, la regina del soul, che è gravemente malata. Sul palco del Ford Field di Detroit, città natale della Franklin, con Beyoncé c'era anche il marito Jay-Z, con cui è stata in tour anche in Italia.



L'omaggio

Beyoncé ha aperto la sua performance sul palco ringraziando la cantante 76enne per la sua "bellissima musica" e dicendo semplicemente "we love you", "ti amiamo". Prima dell'inizio dello show con il marito Jay-Z, invece, Dj Khaled ha cantato uno dei brani più famosi di Aretha Franklin, "Respect".

Le star si stringono attorno alla cantante

Secondo l'Associated Press, fonti vicine alla Franklin parlano di condizioni di salute molto serie. La cantate si trova attualmente a Detroit ed è circondata dall'affetto di amici e familiari. Intanto via social le star di tutto il mondo - tra cui Mariah Carey e Missy Elliot - hanno lanciato messaggi di vicinanza e di preghiera per la regina del soul.