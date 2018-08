Da "Amore e Capoeira" a "Pablo", ecco i tormentoni dell’estate 2018

Li chiamano "tormentoni". Sono quelle canzoni che, specialmente per quanto riguarda il ritornello, ti entrano in testa a maggio e non ti lasciano fino a settembre, a volte anche oltre. Da "Amore e Capoeira" a "Da zero a cento", per scoprire quali sono le hit che spopolano in radio e online in questa estate 2018 basta sintonizzarsi su una stazione, oppure guardare le classifiche realizzate dai servizi di streaming, come Spotify, dalle app, come Shazam, e dalla Fimi.

Spotify: la classifica italiana e quelle delle spiagge

Il servizio di streaming più celebre tra i giovani incorona nella classifica dei singoli più ascoltati in Italia, al momento, “Amore e Capoeira” di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri. Una Top 10 quasi interamente italiana, fatta eccezione per “In My Feelings” di Drake che si posiziona al quinto posto. Prima di lui, Irama con “Nera” e Rvssian insieme a Sfera Ebbasta con “Pablo”, oltre a Baby K che canta la sua “Da zero a cento”. Ma Spotify ha anche analizzato i propri dati per cercare di capire quali siano le hit più ascoltate tra i giovani da 18 a 29 anni, nelle località con le spiagge più in voga in Italia. Mentre Puglia e Emilia Romagna confermano “Amore e Capoeira” in testa, la Liguria si distingue: la più ballata su questa costa è “Te Boté” di Nio Garcia. Titolo diverso dagli altri anche nella classifica toscana: al primo posto c’è “APESHIT” dei The Carters. Da Olbia a Cagliari è invece “Nera” di Irama a far ballare di più i giovani.

Fimi: "Amore e Capoeira" è la canzone dell’estate

Non molto diverse da quelle di Spotify, sono le classifiche ufficiali Top Of The Music, che rilevano i dati di vendita settimanali dei prodotti fisici e delle singole tracce online in Italia. Sul sito della Federazione Industria Musicale Italiana, si legge che la colonna sonora dell’estate, “Amore e Capoeira”, è in testa alla classifica da nove settimane. “Da zero a cento” la segue in seconda posizione da sei settimane. Uniche differenze nella Top 10 rispetto a Spotify: i The Giornalisti con “Felicità Puttana” alla posizione 5 e “Faccio quello che voglio”, in ottava da tre settimane.

I brani più cercati su Shazam

Altro dato invece è quello dei brani più “shazamati” al momento. La app che identifica le canzoni rivela quali sono le hit che più incuriosiscono i suoi utenti nell’estate 2018. Prima fra tutte: “Girls like you” dei Maroon 5, con oltre 3 milioni di ricerche in Italia. Seconda posizione per “My Life Is Going On” di Burak Yeter & Cecilia Krull, cercata da 250 mila persone. “Faccio quello che voglio” di Fabio Rovazzi si conquista invece il terzo posto, complice l’uscita del singolo in piena estate, il 13 luglio.