Justin Timberlake annuncia l'uscita del suo primo libro

"Ragazzi, ho delle importanti novità": con queste parole Justin Timberlake ha annunciato sui social l'uscita del suo primo libro, "Hindsight: & All the Things I Can't See in Front of Me", in cui racconterà parte della sua infanzia e della sua carriera. Il volume, scritto a quatto mani con l'autrice Sandra Bark, sarà in vendita dal 30 ottobre.

Il libro

Sul suo profilo Instagram Justin Timberlake ha mostrato in anteprima la copertina del volume, che vede in primo piano metà del suo volto: "Ci sto lavorando da un po', e sono felice di potervi dare un primo assaggio del mio libro. Non vedo l'ora di condividere queste immagini e queste storie con voi" ha scritto il cantante nella didascalia che accompagna lo scatto. "Hindsight: & All the Things I Can't See in Front of Me" sarà infatti una raccolta di immagini personali ed aneddoti della vita e della carriera di Timberlake: "La mia storia è piena di persone incredibili che mi hanno aiutato a diventare l'artista che sono oggi. Riflettere su alcuni momenti, concedere spazio a persone e luoghi che hanno ispirato la mia musica, e poter condividere la mia storia con voi, è qualcosa di cui sono molto grato" ha poi spiegato l'ex NSYNC in un comunicato stampa ripreso dalla stampa americana.

Un tuffo nella vita di Justin



Il libro si apre con uno sguardo sull'infanzia di Justin Timberlake a Memphis, in Tennessee. Prosegue con gli anni trascorsi nella boyband NSYNC e il passaggio alla carriera solista. Ci sarà spazio anche per alcuni aneddoti sulla carriera attoriale del divo, inclusa la genesi di alcuni dei suoi sketch al Saturday Night Live. Anche se il volume si focalizzerà principalmente sul percorso artistico e professionale di Justin Timberlake non mancherà qualche riferimento alla sua vita personale, con tributi alla moglie Jessica Biel e al figlio Silas.