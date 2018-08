La valigia perfetta per le vacanze

È di moda avere la valigia perfetta per ogni vacanza. Quella che basta aprire per capire subito quale sia la meta. I periodi di ferie si riducono ormai spesso a lunghi weekend o al massimo a un paio di settimane sempre con il trolley in mano. Ma soprattutto nelle valigie piccole è importante mettere solo il necessario. Sono sicuramente abituate a farlo le modelle e dal momento che, come ogni estate, i social network diventano l’album virtuale delle vacanze, basta andare sui loro profili per avere un’idea su cosa portare in base alla nostra meta.

Alle Baleari come Alessandra Ambrosio

La top model quest’anno ha scelto di andare in vacanza nelle Baleari e dagli scatti pubblicati sui social si ricostruisce il perfetto stile Ibiza: pantaloncini di jeans, crop top, mini abiti, niente tacchi e piedi scalzi. Anche in fatto di accessori Alessandra Ambrosio segue i trend del momento: è diventata virale la foto in cui posa nuda, coperta solo da una maxi borsa di paglia. Per chi invece preferisce la più tranquilla Formentera, la regola è rispettare lo stile "wild" dell’isola che negli Anni ’60 era la tappa estiva obbligatoria degli Hippies, insieme ad Amsterdam, all’India e alla California. Un’eredità che rimane ancora oggi, quindi in valigia sono indispensabili frange, bandane, coroncine di fiori, shorts vintage, caftani stampati e maxi dress per gli aperitivi al tramonto.

In Grecia come Lily Aldridge

La modella americana di 32 anni ha colto l’occasione di una campagna pubblicitaria da scattare a Hydra per trascorrere qualche giorno nelle isole greche. È stata fotografata mentre passeggiava con un abito bianco leggero, occhiali da sole minimal e espadrillas. La valigia per la Grecia infatti comprende sempre un caftano in seta, un paio di espadrillas in corda, una gonna godet a ruota e un maxi dress in stile peplo. Accessori in rafia, nappine, frange e perline colorate sono parte integrante del look. I colori sono il celeste cielo, il blu Egeo e il bianco calce.

A Miami come Josephine Skriver

Tutto ciò che è bandito in Grecia è perfetto per Miami: il cappello di paglia viene sostituito dai berretti da baseball, i colori sono fluo e gli abiti per la sera in pailettes o in jersey. Uno stile che può essere definito “sporty chic” e che è quello adottato Josephine Skriver, Angelo danese di Victoria’s Secret dal 2016.

In Puglia come Sara Sampaio

Vacanze italiane per la collega portoghese Sara Sampaio, che ha trascorso l’estate in Puglia, una delle nostre regioni più amate dai vip stranieri (tra cui Madonna, Ivanka Trump e il presidente francese Macron). Ha pubblicato su Intagram una foto mentre girava in bicicletta a Borgo Egnazia con un paio di sandali bianchi, un abito azzurro con fiocchi sulle spalle e dei maxi occhiali da sole. Lo stile si ispira all’estetica dei film di Sofia Coppola e la tendenza è romantica, sognante e leggera. In valigia non può mancare, un mini abito in cotone, un body insieme a una gonna a ruota o a pieghe, il pizzo san gallo su bluse romantiche con le maniche a sbuffo e minigonne a balze, un cardigan oversize da abbinare a pantaloncini cortissimi nelle serate ventose.

A Capri come Karli Kloss

La modella che sposerà Joshua Kushner, fratello minore di Jared, marito di Ivanka Trump, ha trascorso le ultime settimane prima del matrimonio in Italia, tra Capri e Portofino. È stata fotografata mentre camminava indossando un top nero, una gonna retrò e un paio di sandali capresi con lo stesso allure di Brigitte Bardot negli Anni ’60. La valigia per Capri segue regole precise, fissate da Jackie Kennedy e dalle dive di Hollywood nel periodo in cui l’isola era il luogo simbolo della mondanità. Ai piedi sandali infradito o ballerine, mentre sarebbe meglio evitare i tacchi a spillo. Il tessuto da privilegiare per camicie e vestiti è il lino. Infine per i pantaloni esiste un modello ad hoc nato proprio sull’isola napoletana, il “caprese”, corto fino alla caviglia da portare con top colorati o a righe. Cappelli in paglia o modello borsalino, gioielli colorati e occhiali da diva, completano il dress code.

In Sicilia come Elsa Hosk

Il look ideale per una vacanza in Sicilia si rifà alle pin-up degli Anni '50, alle righe degli ombrelloni e ai decori sontuosi dei templi e dei palazzi nobiliari. Sono fondamentali gli accessori come i gioielli in smalto colorati, i sandali di corda e le borse ampie e capienti. Per il mare occhiali da diva, costumi interi o bikini a vita alta come quello indossato dalla top model Elsa Hosk che quest’anno ha deciso di trascorrere le vacanze tra la costiera amalfitana e la Sicilia. Su Instagram ha pubblicato una foto con costume Anni ‘50 a righe, maglietta rossa di Prada e cat- eye.

Puglia ❤️ Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: Lug 7, 2018 at 6:11 PDT

E se ancora non sapete cosa mettere in valigia potete seguire il consiglio di Lisa, la prima influencer che esiste solo sui social network: