Oscar 2019, introdotta la categoria "Miglior film popolare"

Importanti novità in vista della 91esima edizione dei premi Oscar. Il prossimo 24 febbraio, oltre alle tradizionali statuette, sarà assegnato anche un nuovo riconoscimento, ovvero quello al “Miglior Film popolare”. Lo ha annunciato l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'organizzazione che assegna i premi, spiegando anche che la cerimonia di premiazione non durerà più di tre ore.

L'Academy apre ai blockbuster

L’annuncio è arrivato dopo l'ultima riunione dell’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences, durante la quale John Bailey è stato rieletto presidente per un secondo mandato. L’istituzione della categoria "Miglior Film Popolare" aprirà presumibilmente le porte degli Oscar a blockbuster apprezzati dalla critica come “Black Panther” o “Gli Incredibili 2”, ma non sono ancora chiari i meccanismi con cui saranno scelte le pellicole, né se sarà il pubblico a decretare il vincitore. L’Academy ha tuttavia precisato che un singolo film è in ogni caso eleggibile per entrambe le cinquine, Miglior film e Miglior film popolare: “creando questo premio, la Board of Governors vuole supportare l’eccellenza di ogni tipo di film” ha fatto sapere l'organizzazione. Gran parte della stampa di settore, tra cui i prestiogosi "Variety" e "Hollywood Reporter", non ha comunque ben accolto la novità, che tradirebbe lo stesso spirito della manifestazione.



La durata

Le altre novità riguarderanno invece la cerimonia. Nel 2019 i premi saranno assegnati il 24 febbraio ma nel 2020 lo show sarà anticipato al 9 febbraio, accorciando di qualche settimana la Award Season. Probabilmente influenzata dal calo di ascolti dello scorso anno, l’Academy ha inoltre fatto sapere che la cerimonia non supererà le 3 ore di durata: alcune delle 24 categorie di premi saranno presentate live sul palco del Dolby Theatre durante le pause commerciali, e i momenti delle rispettive vittorie saranno poi editati e mostrati in un secondo momento.