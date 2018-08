Jovanotti, trionfo sui prati di RisorgiMarche: in 70mila al concerto

Il concerto gratuito di Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, ha chiuso la seconda edizione di RisorgiMarche, manifestazione ideata da Neri Marcorè per aiutare le popolazioni colpite dai terremoti che hanno devastato il Centro Italia negli anni scorsi. Nonostante il caldo, circa 70mila persone hanno partecipato all'evento, percorrendo gli otto chilometri a piedi necessari per raggiungere l'abbazia di Roti di Matelica.

Il messaggio di Lorenzo

“Qualcuno dice 70mila per me eravamo molti di più... eravamo UNO!!!”. Così su Instagram Lorenzo ha ringraziato il pubblico che è accorso per il suo concerto gratuito. Famiglie bambini e fan di tutte le età si sono assiepate sulla spianata che ha ospitato il concerto. Il cantante non si è risparmiato, premiando il pubblico con i suoi grandi cavalli di battaglia come "Penso positivo" e "L'ombelico del mondo".

Il ringraziamento di Neri Marcorè

Il festival di solidarietà per la rinascita delle zone colpite dal sisma, voluto dall'attore Neri Marcorè ha richiamato quest'anno in tutto oltre 150mila persone, unite in un abbraccio ideale con le persone delle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Teramo. "È qualcosa di concreto per portare linfa vitale in queste zone altrimenti a rischio di abbandono", ha dichiarato l'attore. L'ideatore della manifestazione ha aggiunto un ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato al concerto di Jovanotti e a tutti gli artisti che si sono esibiti gratuitamente: "Oggi con Lorenzo abbiamo davvero chiuso con i fuochi d'artificio".