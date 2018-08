Foto hot di Francesca Barra e Claudio Santamaria: Instagram la censura

"Siamo indignati e arrabbiati". Francesca Barra e Claudio Santamaria non hanno preso bene la decisione di Instagram di cancellare uno loro scatto. "Cari amici, cari fotografi – ha scritto domenica sul proprio profilo, l’attore romano - la foto che avevamo pubblicato questa mattina (il 5 agosto, ndr) in cui eravamo ritratti io e Francesca abbracciati in doccia visti attraverso un vetro opaco, è stata rimossa da Instagram perché non segue le loro "Community Guidelines in merito a nudo o pornografia". Una decisione che ha fortemente indignato la coppia, "dal momento che su tantissimi profili vengono mostrati culi e tette senza nessun senso artistico" e che "inoltre, vi sono alcuni fotografi di nudo che pubblicano foto erotiche e non vengono censurati".

"Incoerenza e censura"

"Instagram non cancella commenti che alimentano odio e violenza, ma cancella una foto che non ha nulla di osceno o pornografico", ha rincarato la dose Santamaria che, insieme alla neo sposa, era stato più volte oggetto di minacce in rete. A conclusione del post l’attore ha invitato i followers a ripostare lo scatto, che la coppia ha pubblicato su altri social, dopo aver lanciato l'ultima accusa: "Incoerenza e censura, vi meritate i selfie sopra a degli unicorni gonfiabili".

Francesca Barra: "Censurate chi umilia, offende e diffama"

Sulla rimozione della foto si è espressa anche Francesca Barra che sul suo proprio profilo Facebook ha scritto: "Il fatto che due personaggi pubblici si amino e si fotografino, desta più scandalo e fastidio dei vostri scatti? L’amore è fastidioso". Aggiungendo poi: "Pensate a censurare chi umilia, offende e diffama. E ai social: verificare meglio cosa censurate dopo le segnalazioni. Perché poi mi sfugge il motivo per cui concedete altro e molto, molto peggio. Forse perché mette in circolo più pubblicità ? Non so. Ma vorrei saperlo".