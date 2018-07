Emma Marrone canta “Estate”, duetto improvvisato col tassista romano

C’è un tassista, a Roma, noto per la sua passione per la musica. Ogni volta che un cliente sale sulla sua macchina, accende la radio e lo invita a cantare con lui. Poi, dopo aver chiesto il permesso, pubblica il video sui social. Questa volta, però, sul taxi di Duca40 è capitata un’ospite d’eccezione: Emma Marrone. Il tassista non si è lasciato sfuggire l’occasione e ha coinvolto la cantante in un duetto. I due si sono esibiti in “Estate”, brano di Bruno Martino che è stato un successo negli anni Sessanta. “Lo posso mettere su internet?”, chiede il tassista. “Certo”, risponde Emma con un sorriso. Così il video della performance è finito online, rilanciato anche dall’artista sui suoi social, e ha collezionato migliaia di visualizzazioni.