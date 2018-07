Maneskin, a ottobre il nuovo album e da novembre il tour

I prossimi mesi regaleranno molte emozioni ai fan dei Maneskin. La band diventata celebre grazie a X Factor, sarà infatti protagonista di un nuovo tour nelle città italiane a partire dal 10 novembre. Solo poche settimane prima, a ottobre, uscirà il loro album. Un'attesa resa ancora più alta dal post apparso sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo.

Le date

Il nuovo tour dei Maneskin prenderà il via il prossimo 10 novembre e vedrà la band protagonista sui palchi delle principali città italiane in un nuovo show che promette di registrare una serie di tutto esaurito. La data di apertura della serie di live autunnali sarà a Senigallia, in provincia di Ancona. Si passa poi a Firenze, Padova e a Bologna per una doppia data il 17 e il 18 novembre. Doppia data anche a Milano prima di raggiungere Bari, Napoli, Brescia e Torino. Il 12 dicembre ritorno a Firenze, nei giorni successivi due serate a Roma e gran finale il 20 dicembre al Fabrique di Milano.

Album a ottobre

A ottobre uscirà invece il loro attesissimo album per Sony Music. Il progetto includerà anche il singolo 'Morirò da Re', il loro primo inedito in italiano, certificato disco di platino, che ha debuttato al n.1 della classifica iTunes e ai vertici di tutte le chart digitali.

Numeri da record

Nel frattempo i Maneskin continuano a collezionare importanti riconoscimenti: 30 date sold out, 50 mila biglietti venduti in poche ore, doppio disco di platino per il loro inedito 'Chosen', un platino per l’omonimo EP di debutto, oltre all'ulteriore platino per 'Morirò da re'. E la band non resta con le mani in mano in attesa dell'autunno. A giugno il gruppo si è esibito sul palco di due importanti festival internazionali: l’Hurricane Festival di Scheeßel e O Son Do Camiño a Santiago De Compostela, insieme a Jamiroquai, Lenny Kravitz, Martin Garrix e The Killers. Il 6 settembre, inoltre, i Maneskin si uniranno allo straordinario cast di 'Milano Rocks' all’Area Expo, insieme a Imagine Dragons, The National, Franz Ferdinand e 30 Seconds To Mars.