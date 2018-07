Modena, Harry Styles pranza in un ristorante della città

Ospite inatteso a Modena: Harry Styles, cantante e attore 24enne, ex membro degli One Direction, è stato visto a sorpresa all’interno di un ristorante della città emiliana. Styles ha posato per alcune foto con camerieri e gestori e ha lasciato una dedica in inglese: "Grazie mille per tutto – ha scritto – il cibo era incredibile". Moltissimi i fan che hanno accolto la notizia sui social condividendo le foto e interrogandosi sul perché della visita. Il cantante era stato in Italia già lo scorso aprile per il suo tour, suonando in due date a Milano e Bologna.

Dai One Direction al successo solista

Harry Styles ha conosciuto il successo nel 2010 partecipando alla versione inglese di X-Factor. Insieme a Niall Horan, Liam Payne, e Louis Tomlinson è stato uno dei membri della boy band One Direction, che dal 2010 al 2016 ha venduto oltre 70 milioni di dischi, conquistando il cuore di milioni di adolescenti in tutto il mondo. Dopo lo scioglimento della band, Harry Styles ha firmato un contratto discografico con la Columbia Records, pubblicando lo scorso anno il suo primo disco solista, intitolato proprio "Harry Styles". L’album è entrato alla numero 1 delle classifiche musicali in oltre 55 paesi, inclusa la Gran Bretagna, e gli Stati Uniti, anche grazie al successo dei singoli "Sign of the times", "Two ghosts" e "Kiwi". Ha intrapreso anche la carriera da attore: ha recitato in una parte nel film "Dunkirk" di Christopher Nolan.