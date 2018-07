Royal Wedding, il coro gospel firma un contratto discografico

L’esibizione al matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle sembra aver portato bene al coro gospel The Kingdom Choir. Il gruppo ha infatti firmato un contratto discografico con la Sony Music Uk, ed è pronto a pubblicare il primo album il prossimo 2 novembre.

Il disco

"I Kingdom Choir sono molto contenti del viaggio intrapreso negli ultimi mesi. È stato come essere sulle montagne russe, ma non poteva essere altrimenti. Prima l’onore di cantare al Royal Wedding, e poi l’eccitazione per un contratto con la Sony" ha fatto sapere in un comunicato stampa la direttrice del coro Karen Gibson. Le registrazioni inizieranno a fine mese e nel disco, che uscirà il prossimo 2 novembre, ci sarà sicuramente "Stand by me", brano intonato durante le nozze tra Meghan Markle e il principe Harry. La canzone, nella versione del Kingdom Choir, è finita in vetta alla US Gospel Chart, mentre il video dell’esibizione è stato visualizzato oltre dieci milioni di volte su youtube.

Il coro Kingdom Choir

Il Kingdom Choir, composto da circa 30 cantanti, è nato nel 1994 grazie alla direttrice d’orchestra Karen Gibson. Prima dell’esibizione al Royal Wedding, il coro aveva tenuto concerti solo davanti a poche centinaia di persone. Il prossimo 28 novembre, invece, si esibirà alla Union Chapel di Londra. "Il coro crede nell’amore e nel potere della musica e siamo eccitati di poter portare questi ideali su questo disco per i fan in tutto il mondo", ha affermato Nicola Tuer della Sony Music UK.