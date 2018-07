Buffy, ecco il reboot: l'ammazzavampiri sarà Monica Breen?

Presto uscirà un reboot di "Buffy l'ammazzavampiri", famosa serie di fine anni Novanta. A prendere il posto della protagonista di allora, Sarah Michelle Gellar, sarà un'attrice afroamericana, secondo quanto riporta The Hollywood Reporter.



Il reboot di "Buffy"

L'indiscrezione, di cui si vociferava da qualche mese, è apparsa su The Hollywood Reporter, uno dei portali di riferimento per il cinema e le serie tv prodotti negli Stati Uniti. Non si conosce ancora il nome della nuova protagonista: quel che è certo, è che a firmare la sceneggiatura della nuova edizione di "Buffy" sarà Monica Breen, cui la 20th Century Fox affiancherà lo storico autore Joss Whedon. I due, che hanno collaborato alla stesura di “Agentes of Shield”, serie della Abc, sarebbero già al lavoro.

La "Buffy "originale

"Buffy", una delle serie statunitensi più famose anche in Italia,, debuttò nel 1997 per concludersi poi nel 2003, anche se arrivò nel nostro Paese soltanto nel 2000. La prima "ammazzavampiri" è indissolubilmente legata al volto di Sarah Michelle Gellar, attrice newyorchese che ora lavora come imprenditrice nel ramo gastronomico. I provini per "sostituirla" sono cominciati nell'autunno scorso. Sempre secondo le indiscrezioni del The Hollywood Reporter, il reboot condividerà alcune tematiche con l'originale ma avrà un'ambientazione più contemporanea.