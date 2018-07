Tutto quello che c'è da sapere sul Giffoni Film Festival 2018

Ai nastri di partenza il Giffoni 2018, il Festival del cinema dedicato interamente ai ragazzi. La nuova edizione della manifestazione, in scena dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (SA), potrà contare su numeri da record: 100 opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive; 13 anteprime; 6 eventi speciali; 28 film tra maratone e rassegne; oltre 90 talent e tantissimi ospiti. A scegliere i vincitori, come sempre, i 5601 giurati (dai 3 anni in su), provenienti da 52 Paesi del mondo.

Tra cinema e ambiente



Il tema di questa edizione del Festival sarà "Aqua", per riflettere sul tema dello spreco delle risorse idriche e celebrare allo stesso tempo l'ambiente. Al mondo 'acquatico' saranno dedicate due rassegne: la Warner Bros proporrà otto film ad alta risoluzione (con tecnologia Atmos 4k UHD), ovvero "Dunkirk", "Vita di Pi", "Heart of the Sea", "The Martian", " Mad Max: Fury Road", "L’era glaciale - In rotta di collisione", "Pan - Viaggio sull’Isola che non c'è" e "La forma dell’acqua". La Disney invece proietterà classici come "La Sirenetta", "Atlantis l’impero perduto", "Lilo & Stitch", "Alla ricerca di Nemo", "Alla ricerca di Dory" e "Oceania". Anche Sky sarà presente portando a Giffoni la campagna "Un mare da salvare": a tal proposito, sarà allestita una grande installazione per raccogliere la plastica monouso in maniera corretta durante il Festival.

Le anteprime più attese

La vigilia dell'apertura sarà affidata all'horror "Hereditary", a cui segue il 20 luglio l'evento dedicato al nuovo cinecomic Marvel, "Ant-man and the Wasp", con Paul Rudd ed Evangeline Lilly che prenderanno parte alla presentazione. Tra le anteprime più attese ci sono quella di film d’animazione come "Gli Incredibili 2", "Teen Titans Go!", "Ape Maia e le Olimpiadi del Miele", "Hotel Transilavania 3" e "Zanna Bianca", che sarà presentato dal regista Alexandre Espigares. Saranno inoltre presentati al Giffoni anche "44 Gatti", il nuovissimo cartone animato del Gruppo Rainbow, e "Bene ma non benissimo", che segna l’esordio alla regia di Francesco Mandelli. Promette infine di far riflettere "Come ti divento bella", film in cui una ragazza curvy (Amy Schumer) recupera la propria autostima in seguito ad un incidente.

Gli ospiti internazionali

Oltre alle star di "Ant-Man and the Wasp" sono attesi a Giffoni altri due divi internazionali amati dai giovanissimi: Sam Claflin e Jeremy Irvine. Sam Claflin arriverà per l'anteprima nazionale del suo ultimo film "Resta con me", che racconta la storia di due esperti navigatori alle prese con il più grande uragano mai abbattutosi nell'Oceano Pacifico. Jeremy Irvine, invece, arriverà il 25 luglio per presentare "Mamma Mia! Ci risiamo", sequel del musical ispirato alle celebri canzoni degli Abba.

Gli Italiani che incontreranno il pubblico

Tantissimi anche i talent italiani che incontreranno il pubblico, tra nomi emergenti e affermati. Tra loro, il regista Marco Ponti e l’attrice Matilda de Angelis, protagonista di "Una vita spericolata", Ilenia Pastorelli, Ferzan Ozpetek, Jasmine Trinca, Simona Cavallari, Rocco Papaleo, Alessandro Siani e Gianmarco Tognazzi, Ficarra e Picone, Anna Valle, Frank Matano, Francesco Scianna e Fabio Troiano, Maccio Capatonda, Sarah Felberbaum, Cristiano Caccamo, Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo, Brando De Sica, Francesca Giordano, Donato Carrisi, Dario Albertini e Diletta Leotta. Ad Andrea Bocelli, invece, sarà assegnato il premio Truffaut, attribuito nel corso degli anni ai nomi più importanti dello spettacolo internazionale.

I Concerti

Infine, accanto al cinema, ci sarà spazio anche per la musica, con Giffoni Music Concept, ovvero ventuno live che uniranno giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza Lumière. Tra gli artisti attesi sul palco ci sono Max Gazzè, Ermal Meta, Ultimo, Annalisa, Fabrizio Moro, Benji & Fede, Vegas Jones, Enzo Avitabile, Lodovica Comello, Federica Abbate, Quentin40, Luca Barbarossa, Il Pagante, Diodato, Livio Cori, Eva, Mirkoeilcane, Lorenzo Baglioni, Viito, Foja e Lello Tramma.