Nuovo flirt per Elle Macpherson, fotografata con il guru dei no-vax

Un nuovo (controverso) amore per l'ex super modella Elle Macpherson. La top model australiana è stata infatti fotografata in intimità con Andrew Wakefield, ex medico radiato a vita dall’albo per aver pubblicato uno studio che collegava la vaccinazione anti-morbillo-parotite-rosolia all'autismo.

Il guru dei no-vax

Macpherson e Wakefield, rispettivamente 54 e 61 anni, sono stati intercettati mentre facevano shopping in un mercatino biologico a Miami. Nessuno dei diretti interessati ha confermato la relazione, ma gli scatti pubblicati sul Daily Mail non lascerebbero spazio a dubbi. La presunta storia d'amore sta riempiendo i tabloid del Regno Unito, vista la fama poco lusinghiera di Wakefield: nel 2010 il General Medical Council, l’Ordine dei Medici britannico, gli ritirò infatti la licenza accusandolo di “disonestà”. L’ex chirurgo aveva pubblicato nel 1998 uno studio sulla rivista scientifica "Lancet" in cui stabiliva un collegamento fra le vaccinazioni contro il morbillo e l’autismo. Non solo le sue affermazioni furono smentite da altre ricerche, ma si scoprì che i dati da lui pubblicati erano stati volutamente inventati, per presunti interessi economici.

La svolta di "The body"

Dall’altro lato, Elle Macpherson, è nota sin dagli anni ’90 con il soprannome di “The Body” per il corpo perfetto avuto in dono da Madre natura e mantenuto grazie ad una sana alimentazione e tanto esercizio fisico. Eppure anche la modella australiana, che ha divorziato l’anno scorso dall’imprenditore edile Jeffrey Soffer, ha affiancato di recente alcuni rimedi ‘alternativi’ a quelli sempre seguiti: Elle ha infatti dichiarato di usare quotidianamente Super Elixir, una polvere proteica anti-ossidante venduto dall’azienda da lei fondata, WelleCo.