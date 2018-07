California, al via il San Diego Comic-Con 2018

Si alza oggi il sipario sul San Diego Comic-Con, la più importante rassegna dedicata al mondo di cinema, fumetti e televisione in scena dal 19 al 22 luglio nella città californiana. Quest’anno sono previste circa 2200 ore di programmazione e 850 presentazioni, dedicate non solo ai blockbuster del grande e piccolo schermo, ma anche a fumetti, videogiochi e temi legati alla tecnologia.

I grandi assenti

L’edizione 2018 del San Diego Comic-Con rischia di essere ricordata per una serie di assenze importanti: non ci saranno infatti panel di HBO, Marvel Studios e Lucasfilm, il che vuol dire nessuna novità sulle prossime stagioni di "Westworld" o "Game of Thrones", né anticipazioni su "Captain Marvel" e "Star Wars". Un pizzico di Marvel sarà comunque presente nel panel della Sony, che presenterà un assaggio del film "Venom", spin-off della saga dedicata all'Uomo ragno. Marvel television, invece, celebrerà i 10 anni dello studio con eventi dedicati alle sue serie tv più famose.

I film

Con la Marvel tra gli assenti, la DC Comics si appresta a coprire il ruolo di protagonista assoluta di questa edizione della kermesse. Saranno infatti presentati i trailer di "Aquaman", "Wonder Woman 1984" e "Shazam", con la possibiltà per il pubblico di incontrare i rispettivi cast. Attesa anche per il panel della Warner Bros, che presenterà il trailer di “Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald” e, probabilmente, anche del prossimo film della saga dedicata a Godzilla “Godzilla: King of the Monsters”. La 20th Century Fox punterà invece sul reboot di "The Predator", così come la Paramount su “Bumblebee”, spin-off della saga di “Transformers”. Per quanto riguarda Universal Pictures, infine, attesi un possibile trailer di “Glass” - sequel di "Unbreakable - Il predestinato" e "Split" - e la presentazione del reboot di "Halloween".

Serie tv

Sul fronte televisivo, una delle presentazioni più attese sarà quella di "Doctor Who", durante la quale il nuovo dottore Jodie Whittaker conoscerà il pubblico. Riflettori puntati su "Star Trek: Discovery", che potrebbe portare oltre a parte del cast anche un nuovo trailer della serie; mentre sono attese novità anche sul fronte “Better Call Saul”, “The walking dead” e sull’atteso reboot di "Streghe". Non mancheranno le novità: al San Diego Comic-Con sarà presentata infatti la nuova serie serie ispirata ai romanzi di George R.R. Martin, ovvero "Nightflyers", e il pubblico potrà visionare il primo episodio dell’attesa "Castle rock", basata sui racconti di Stephen King e prodotta da J.J Abrams.

Anniversari ed eventi speciali

Per finire, spazio all'amarcord. In occasione del decimo anniversario di "Breaking Bad", arriverà a San Diego il cast della serie al gran completo: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Dean Norris, Betsy Brandt, R. J. Mitte, Bob Odenkirk, e Giancarlo Esposito, insieme al creatore Vince Gilligan, risponderanno a domande e curiosità dei fan. Gli attori Keir Dullea e Gary Lockwood, insieme ad un team di esperti, celebreranno invece i 50 anni del capolavoro di Stanley Kubrick "2001: Odissea nello spazio".