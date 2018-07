Morta a 101 anni Nancy Barbato, la prima moglie di Frank Sinatra

Nancy Barbato Sinatra, la prima moglie del celebre cantante statunitense Frank Sinatra, è morta all'età di 101 anni. A riferirlo è stata la figlia, anche lei di nome Nancy, sul proprio profilo Twitter.

Il matrimonio

Nancy Barbato e Frank Sinatra iniziarono a frequentarsi quando erano adolescenti. I due si sposarono nel 1939 in una chiesa del New Jersey e, come regalo di nozze, Sinatra diede alla moglie il nastro di una canzone intitolata "Our love", che aveva inciso per lei, secondo quanto ricorda la Cnn. La coppia visse per diverso tempo dopo il matrimonio in un appartamento di Jersey City, Nancy lavorava come cameriera in un ristorante locale.

I figli e il divorzio

Il matrimonio tra Nancy e Frank Sinatra durò 12 anni, dal 1939 al 1951. La coppia ebbe tre figli: Nancy nel 1940, Frank Junior (scomparso nel 2016) nel 1944 e Tina nel 1948. Erano anni in cui Sinatra aveva già ottenuto fama e fortuna nel mondo discografico, anche per questo le sue relazioni extraconiugali occupavano le prime pagine di diverse riviste di gossip, come la storia con Ava Gardner che sarebbe diventata la sua seconda moglie dopo il divorzio con Nancy nel 1951.

Gli ultimi anni

Grazie all'accordo sul divorzio, Nancy ottenne una percentuale sulle entrate del marito, una parte della loro casa, la custodia dei figli e una Cadillac. Il secondo matrimonio di Frank non durò però a lungo: nel giro di due anni divorziò anche dalla Gardner per sposarsi poi con Mia Farrow e, infine, con Barbara Marx. Nancy, invece, che ha vissuto molto più a lungo dell'ex marito, scomparso nel 1998 per un attacco cardiaco, non si è mai risposata e ha dedicato tutta la sua vita alla propria famiglia.