Francesco Carrozzini e Bee Shaffer, nozze "no social" e molto glamour

Va di moda l’hashtag #nosocialmedia. Recentemente si è svolto il matrimonio più alla moda dell'anno, quello tra Francesco Carrozzini e Bee Shaffer, figli rispettivamente della storica direttrice di Vogue Italia, Franca Sozzani, e della potentissima direttrice di Vogue America, Anne Wintour. L’idea iniziale era di organizzare l’evento a Portofino, esclusa poi perché “ci sono troppi paparazzi”, quindi le nozze si sono svolte in gran segreto alla presenza di 150 ospiti nella villa di Long Island della Wintour e sono state definite “social black out”.

Fotografo di fama internazionale lui, redattrice del Daily Telegraph lei, alla cerimonia hanno bandito smartphone ed eventuale condivisione sui social di immagini e video. Tutto per evitare la nuvola di flash mentre la sposa percorreva la navata, selfie con gli sposi o boomerang su Instagram durante la torta. Qualcuno però è riuscito a trasgredire, come Nathalie Love, figlia di Lisa Love, direttrice di Vogue West Coast che ha pubblicato una foto sui social con l’hashtag #nosocialmedia. Ciononostante, pochissimi sono i dettagli trapelati sull’evento: ad esempio, Page Six ha rivelato che dopo il rito la sposa avrebbe fatto un omaggio a Franca Sozzani leggendo parte della lettera che aveva scritto alla direttrice di Vogue Italia: “Bee aveva promesso a Franca di prendersi cura di suo figlio e amarlo per sempre”, ha rivelato il giornale.

Un’altra indiscrezione riguarda il vestito della sposa. Le foto verranno pubblicate probabilmente in esclusiva su Vogue, sembra però che Bee abbia scelto un iperclassico bianco, in seta, con maniche lunghe a palloncino e scollo quadrato, tagliato a vita alta, velo e chignon morbido. Lo sposo, invece, avrebbe optato per un abito blu navy scuro, camicia bianca e cravatta.

Bee e Francesco si conoscono da anni e, se non fossero i figli di due delle donne più potenti nel mondo della moda, la loro sarebbe una qualunque storia romantica: si sono infatti incontrati spesso da ragazzi perché le loro madri sono amiche, finché un giorno lui l'ha invitata a casa a vedere un film: Blow Up di Antonioni. Bee aveva 16 anni, l’apparecchio, e in quell’occasione non è nato l’amore. Si sono rivisti anni dopo al Met Gala, adulti e senza il ferretto nei denti e da allora non si sono più lasciati.

Se cercate notizie su Bee Shaffer su Instagram, iniziate a cercarla come Bee Carrozzini: la neo sposa non ha ancora diffuso foto del matrimonio, ma ha già cambiato il cognome con quello del marito.