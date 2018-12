James Blunt domani in concerto di Genova: è la prima tappa italiana

Sta per approdare a Genova James Blunt: il cantautore britannico sarà infatti impegnato il 10 luglio al Porto antico per “Live in Genova”. Seguiranno ben altre quattro tappe nel Belpaese, con il musicista impegnato a Padova, Pistoia, Carpi e Roma.

Il tour

Il concerto di Genova fa parte dell’Afterlove tour, nato per promuovere il quinto album in studio di James Blunt. La tournée ha avuto inizio il 12 ottobre 2017 a Stoccarda, in Germania, e si concluderà il 15 settembre 2018 a Bath, in Inghilterra, dopo circa 100 tappe. In Italia James Blunt è atteso per cinque date: il 10 luglio a Genova per il festival “Live in Genova”; l’11 luglio a Padova, per “Arena Live!”, il 13 al Pistoia Blues Festival, il 16 luglio al Carpi Summer Festival e il 17 luglio al Roma Summer Fest. Nella scaletta degli show sono previste hit come ‘High’, ‘1973’ e ‘ You’re beautiful’, oltre a brani tratti dall’ultimo lavoro discografico di del cantautore.

La carriera

James Blunt ha raggiunto la fama nel 2004 con l’album ‘Back to Bedlam’, eletto disco più venduto dell’anno in Uk anche grazie al successo dei singoli ‘You’re beautiful’ e ‘Goodbye my lover’. Da allora, il cantautore ha venduto complessivamente oltre 30 milioni di dischi tra album e singoli, accumulato più di 625 milioni di views su YouTube e oltre 680 milioni di streams nelle piattaforme digitali. Ha inoltre vinto due Brit Awards e due Mtv VMA’S, oltre a ricevere cinque nomination ai Grammy.