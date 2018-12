Musica, ufficiale la separazione fra Cheryl e Liam Payne

Finisce dopo due anni la storia fra Cheryl e Liam Payne. Lo hanno annunciato i due cantanti dai profili Twitter con una nota molto simile, in cui entrambi si sono detti tristi per la fine della relazione chiedendo rispetto per la loro privacy.

Una decisione difficile

Secondo quanto riportato dai tabloid, il rapporto tra Cheryl, ex star delle Girls Aloud, 35 anni, e Payne, 24 anni in forza agli One Direction, sarebbe finito oltre due settimane fa. Tra rumors e ipotesi è arrivata oggi la conferma da parte della coppia che nel marzo del 2017 ha avuto un bambino, Bear. “Siamo tristi di annunciare che stiamo andando per strade separate. - ha scritto Cheryl su Twitter - È stata una decisione difficile da prendere per noi. Abbiamo ancora così tanto amore l'uno per l'altro come una famiglia. Bear è il nostro mondo e vi chiediamo di rispettare la sua privacy mentre affrontiamo tutto questo insieme”.

Coppia nata a X Factor

Stessa forma e stesso tono dimesso per Payne che, proprio come l'ex compagna, ha chiesto ai suoi 33 milioni di followers e al mondo dei media di rispettare la privacy del piccolo Bear. Cheryl Ann Tweedy, nota semplicemente come Cheryl, è nata a Newcastle nel 1983 e ha iniziato la sua carriera grazie al programma televisivo “Popstars: The Rivals”, entrando nel 2002 come una delle artiste della band Girls Aloud. Dopo aver intrapreso la carriera solista, diventa, nel 2008 giudice della versione inglese X Factor. All'interno del programma incontrò Payne, che a 14 anni tentò un'audizione con il brano “Fly Me To The Moon”. Payne non passò le selezioni, ma si ripresentò nel 2010 al programma per una seconda audizione che, successivamente, gli valse l'entrata negli One Direction e la fama mondiale.

I due mariti di Cheryl

Il rapporto fra i due cominciò dopo il divorzio di Cheryl dal ristoratore francese Jean-Bernard Fernandez-Versini nel 2016. In precedenza, la cantante era stata sposata con l'ex calciatore della nazionale inglese Ashley Cole, visto anche in Serie A con la maglia della Roma. Payne, originario di Wolverhampton, ha proseguito la sua carriera da solista dopo essersi preso una pausa dagli One Direction nel 2015. Senza la band, Liam è riuscito a piazzare il singolo “Strip That Down”, scritto da Ed Sheeran, ai primi posti delle classifiche europee. Solamente le piattaforme online lo hanno trasmesso in streaming più di un miliardo di volte nel 2017. Dopo alcune notizie sulla coppia apparse sui tabloid scandalistici, lo scorso marzo, l'artista aveva ammesso che lui e Cheryl vivevano dei "conflitti" relazionali.