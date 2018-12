Negramaro, il tour arriva a Milano: tutto quello che c'è da sapere

San Siro è pronto a tornare a cantare. Dopo i recenti concerti di Cesare Cremonini e della coppia J-Ax-Fedez, stavolta tocca ai Negramaro. Mercoledì 27 giugno la band salentina infiammerà gli spalti dello stadio Giuseppe Meazza con una scaletta che unirà i principali successi di 17 anni di carriera ai brani dell'ultimo album "Amore che torni".

Il tour negli stadi

Quello di Milano è il secondo concerto del tour "Amore che torni" stadi 2018, cominciato domenica 24 giugno con una "data zero" a Lignano Sabbiadoro, dove i Negramaro si sono esibiti allo stadio Teghil, così come aveva fatto Vasco Rossi lo scorso maggio. Sangiorgi e i suoi faranno tappa poi a Roma (30 giugno), Pescara (5 luglio) e Messina (8 luglio), prima della chiusura "in casa" con il live del 13 luglio a Lecce.

La scaletta

San Siro è un luogo speciale per i Negramaro. Memorabile il concerto del 31 maggio 2008: un evento pubblicato in un cd + dvd, "San Siro Live", che riceve il disco di platino dopo aver venduto oltre 80 mila copie. La scaletta del concerto milanese dovrebbe restare sulla linea di quella proposta a Lignano Sabbiadoro, un mix di successi che dovrebbe partire da "Fino all'imbrunire", passare per "Parlami d'amore" e terminare poi nel trittico "Meraviglioso", "Mentre tutto scorre" e "Nuvole e lenzuola".

Sangiorgi presto papà

La data milanese del tour negli stadi arriva a pochi giorni dalla notizia che Giuliano Sangiorgi diventerà papà: lo ha annunciato lo stesso cantautore con un post pubblicato su Instagram. La sua compagna, la scrittrice e sceneggiatrice Ilaria Macchia, è in dolce attesa. Un momento felice per il front-man di una delle band italiane più acclamate da pubblico e critica: dopo un periodo complicato il gruppo è tornato lo scorso novembre con il suo settimo album in studio.

Mezzi pubblici

Per l'occasione del concerto del 27 giugno, Atm ha predisposto un servizio straordinario per facilitare gli spostamenti dei fan da e per lo stadio con i mezzi pubblici. Le linee della metropolitana M1 e M5 prolungano l'orario di servizio, con gli ultimi treni in partenza dalla fermata "Lotto" alle ore 1,20 e da quella "San Siro Stadio" all'una. Potenziate anche le linee di superficie 16 e 90/91.